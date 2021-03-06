В Сумах задержали мужчину, угрожавшего взорвать отделение полиции
06.03.2021, 21:26,
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В Сумах задержали мужчину, который угрожал взорвать отделение полиции. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба полиции Сумской области.
Правоохранители рассказали, что мужчина позвонил на специальную линию “102” и заявил, что у него есть граната, которой он планирует взорвать отделение полиции №4.
“Мужчина требовал отставки одного из действующих сотрудников полиции, при этом использовал ненормативную лексику и находился в крайне агрессивном состоянии”, – говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что 41-летний житель Сумского района находился на одной из остановок общественного транспорта в городе.
Мужчину задержали для дальнейшего установления обстоятельств.
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