Офис президента Украины пытался договориться с MI-6 о невыходе расследования Bellingcat о вагнеровцах – СМИ

06.03.2021, 21:26, Новости дня

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Представители украинских властей пытались договориться с британской разведкой MI-6, чтобы фильм Bellingcat об украинском деле вагнеровцев не был опубликован. Об этом в говорится в статье ZN.UA, вышедшей 6 марта.

“Стремясь не допустить выход фильма, Офис президента попытался использовать оказию и привлечь к решению вопроса британскую разведку. По информации ZN.UA, в конце февраля Украину посетил заместитель главы МI-6 Ли Лоуренс”, – говорится в статье.

Издание утверждает, что встреча состоялась в штаб-квартире Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, на ней присутствовали руководитель ГУР Кирилл Буданов и заместитель главы Офиса президента Роман Машовец.

“[Они] пытались убедить Ли Лоуренса, чтобы МI-6 повлияла на Bellingcat (“ведь это же связанная с вами структура”) и не допустила выхода фильма. Но этого Банковой показалось мало. Через день высокопоставленному британскому разведчику, на этот раз в компании с приглашенным на встречу послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, пришлось во второй раз выслушивать от Буданова и Машовца настоятельные просьбы Банковой. В ответ британцы якобы сказали следующее: “Ребята, извините, ничего не можем сделать, это масс-медиа, а у нас свобода слова”, – пишет ZN.UA.

На запрос издания в посольстве Великобритании в Украине был получен “вполне ясный ответ”: “Мы не комментируем вопросы, связанные с работой спецслужб. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, о которой вы спросили”.

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, Александр Лукашенко, который руководит Беларусью с 1994 года, заявил, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Новый начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

27 февраля 2021 года Бутусов сообщил, что выселили из дома и лишили охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который, по данным журналиста, дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев. В полиции информацию опровергли.

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