 

“Сохранять спокойствие”: Екатерина Варнава впечатлила поклонников эффектным портретным фото

06.03.2021, 21:22, Разное
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Популярная актриса Екатерина Варнава разместила на своей странице в Instagram портретный фотоснимок, поразивший многих фолловеров идеальностью визуальных форм. Тем не менее, публикация вызвала весьма неоднозначные отзывы от посетителей микроблога.
На опубликованном снимке красавица сфотографирована крупным планом. Она одета в черное платье, волосы лишены укладки, а руки, жеманно сложенные одна на другую, украшены дорогими перстнями. При этом лицо телезвезды выражает задумчивость, а взгляд устремлен в воображаемую даль. “Keep calm (Сохранять спокойствие)”, – таким интригующим слоганом сопроводила эффектный фотоснимок Варнава. Стоит отметить, что ракурс фотографом был выбран настолько удачно, что полностью нивелировал все возможные недостатки на лице артистки, а искусно нанесенный макияж лишь усилил впечатление от портрета.

Стоит отметить, что среди фолловеров Екатерины Варнавы нашлись хейтеры, решившие слегка “потроллить” хозяйку аккаунта. Так, одна из подписчиц не постеснялась назвать эффектное портретное фотопроизведение “чудесами пластики”, на что, к слову, моментально получила рифмованный и нецензурный ответ актрисы. Абсолютное же большинство поклонников, напротив, высказало в комментариях массу хвалебных комплиментов любимице, отметив её красоту и артистический талант. За треть суток пост набрал более 65 тысяч “лайков”.



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