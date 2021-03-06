 

“К кому пойти за помощью?”: Ольга Бузова пожаловалась на боли в ноге

06.03.2021, 21:22, Разное
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Популярная ведущая и певица Ольга Бузова разместила в разделе Stories личного микроблога в Instagram публикацию, в которой пожаловалась подписчикам на болезненное состояние своей ноги. Дискомфорт у знаменитости спровоцировала длительная активность в течение рабочего дня.
Ранее телезвезда уже ставила в известность посетителей своего микроблога, что испытывает проблему с ногой – у неё диагностирована вальгусная деформация стопы, иначе именуемая “косточкой “. И вот очередной рабочий день принес ей крайне неприятные ощущения. В Stories Бузова показала свою ногу, сопроводив изображение откровениями. “Вы знаете уже о моей проблеме, я, собственно говоря, уже ее не скрываю давно. Вот, после рабочего дня вот эта ножка вроде нормальная, все равно болит немножко, но выглядит ничего так. А вот левая, видите, как воспалена, болит очень сильно. И вот я не знаю, к кому пойти за помощью”, – поделилась с подписчиками своей бедой она.

Болезнь приносит исполнительнице немало неприятных минут после длительной ходьбы. Однако и такие проблемы не являются для неё преградой для упорной работы в рамках репетиций и съемок.

Источник: radiokp.ru



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