Мнение: Что такое вертухаизация?

06.03.2021, 21:14, Разное

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Общественная наблюдательная комиссия Москвы (ОНК) проголосовала за исключение Марины Литвинович из числа членов комиссии. И это голосование – наглядный пример вертухаизации, явления о котором я упомянул в прямом эфире программы, когда мы говорили о том, кто кого сломает, колония Навального, или Навальный колонию.

Вертухаизация – это когда та или иная структура оказывается под контролем персон с менталитетом вертухаев. И речь,увы, не только об ОНК. К сожалению, вертухаизация – это такая скверная штука, которая, похоже, уже охватила не только ОНК, но и суды, и прокуратуру, и МВД, и СКР…

Почему Марину Литвинович решили выгнать из ОНК? Потому что чересчур добросовестно делала то, что должны делать члены ОНК – чересчур часто ходила по камерам тюрем и ИВС, добиваясь неукоснительного соблюдения прав тех, кто находится в этих камерах.

За исключение Литвинович из ОНК проголосовало больше половины членов ОНК Москвы, против выступили семь человек, трое воздержались. Теперь вопрос об исключении правозащитницы будет рассматривать Общественная палата.

Фотография Марины Литвинович отсюда

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