 

Спасатели завершили поиски людей на месте схода лавины на Камчатке

06.03.2021, 21:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Спасатели завершили поиски людей под снежной лавиной, сошедшей в субботу у школы в городе Елизово Камчатского края, сообщил представитель краевого управления МЧС России.

«Работы завершены. Больше (никого под снегом) нет», – передает сообщение РИА «Новости».

В региональном следственном управлении СК также подтвердили, что под лавиной больше никого нет.

Напомним,  6 марта в районе школы №3 в городе Елизово со склона сошла снежная лавина, под которую попали люди. Мужчина погиб на месте происшествия, женщина и ребенок 10-12 лет были спасены сотрудниками МЧС и территориального отдела полиции. СУСК начало проверку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / “Свобода слова Савика Шустера” объявила всеукраинскую акцию благодарности врачам

05.07 / В мире: Лукашенко идет к пирровой победе на выборах

16.01 / Bild – Байден планирует самую дорогую генеральную уборку в истории Белого дома

23.07 / Трамп объявил войну насильственным преступлениям в США

08.07 / В акции ко Дню семьи приняли участие более 12 млн человек

27.11 / «Зеленая Альтернатива» призвала законодательно запретить телефонные звонки с рекламой

05.03 / Папа римский впервые в истории приехал в Ирак

18.09 / “Невозможное счастье!”. Сын растрогал 71-летнюю Пугачеву подарком в день своего семилетия

10.09 / В Раде похвастались «разгромом» украинцами «жадных московитов»

16.10 / Гривна к евро укрепилась до 33,18 грн/€

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска