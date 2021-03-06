Спасатели завершили поиски людей на месте схода лавины на Камчатке

06.03.2021, 21:10, Новости дня

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Спасатели завершили поиски людей под снежной лавиной, сошедшей в субботу у школы в городе Елизово Камчатского края, сообщил представитель краевого управления МЧС России.

«Работы завершены. Больше (никого под снегом) нет», – передает сообщение РИА «Новости».

В региональном следственном управлении СК также подтвердили, что под лавиной больше никого нет.

Напомним, 6 марта в районе школы №3 в городе Елизово со склона сошла снежная лавина, под которую попали люди. Мужчина погиб на месте происшествия, женщина и ребенок 10-12 лет были спасены сотрудниками МЧС и территориального отдела полиции. СУСК начало проверку.