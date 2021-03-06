 

Трамп призвал республиканцев прекратить использовать его имя для сбора денег

06.03.2021, 21:10, Новости дня
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Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от трех крупнейших организаций Республиканской партии прекратить использовать его имя для сбора средств, сообщили американские СМИ.

Адвокаты Трампа разослали соответствующие письма в пятницу Национальному комитету Республиканской партии по выборам в палату представителей (NRCC) и Национальному комитету Республиканской партии по выборам в сенат (NRSC), передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Как отмечается в сообщении, Трамп «впал в ярость из-за того, что его имя без его разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, проголосовавшим за его импичмент».

Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.

В связи с беспорядками был введен режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронул и церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.

Разбираться в штурме Конгресса США решили «на манер» расследования теракта 9/11.

При этом верхняя палата Конгресса США – Сенат оправдал экс-президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам он назвал вторую попытку импичмента очередным этапом охоты на ведьм.

Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию администрации Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в нижней палате Конгресса – Палате представителей Кевин Маккарти.



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