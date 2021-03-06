 

Мнение: У ФБР нет комментариев — и денег тоже нет!

06.03.2021, 20:58, Разное
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Где обещанные 250 тысяч долларов, которые Федеральное бюро расследований (FBI) вознамерилось вручить за информацию о местонахождении «Повара Путина» Евгения Пригожина?

Этот вопрос сейчас тревожит многих, но разведка США предпочла оставить его без ответа, а компанию «Конкорд», принадлежащую разыскиваемому бизнесмену, —без вознаграждения за «достоверную информацию»: в компании назвали домашний адрес петербургского предпринимателя.

И там, где не договорил «Конкорд», договорит Рамзан Кадыров. Глава Чечни довольно ясно дал понять, что Пригожин находится у него в гостях.

В ФБР шутку поняли, но смеяться не стали, продолжив, как выразился сам Пригожин, «шоу с розыском, как в старые ковбойские времена». По последней информации, опубликованной Telegram-каналом «Фаренгейт», подозреваемого во вмешательстве в американские выборы видели в аэропорту Пулково. Фото, подтверждающего эти данные, к сожалению, нет, но Пригожин, как сообщает источник, на частном самолёте с опознавательным знаком DCOMO вылетел в сторону Украины.

Источник: Достало



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