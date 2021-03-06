 

Илон Маск презентовал не требующий энергии подземный эко-холодильник

06.03.2021, 20:51, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Илон Маск на прошедшей в Сан-Диего XXXI Калифорнийской конференции инновационного развития представил не имеющий аналогов в мире холодильник, для работы которого не требуется электроэнергия. Изобретение Маска позволяет поддерживать температуру порядка 3-5 градусов и требует лишь размещения ниже уровня земли.

Идея создания не требующего энергии эко-холодильника пришла Маску во время чтения советских учебников по садоводству. Выяснилось, что ещё в середине XX века сотрудники советского секретного НИИ им. Курчатова использовали подземные эко-холодильники для хранения маринованных овощей и солений, однако после распада СССР секрет их создания был утрачен и заново открыт Маском. Стены подземного эко-холодильника выполнены из экологически чистых гипоаллергенных материалов, таких как земля или глина, а вход защищён люком из листовой жести. Tesla в настоящее время собирает заявки на строительство таких приборов в частных владениях, начальная цена эко-холодильника составляет 80 тыс долларов.

«Это ещё не вечный двигатель, но определённо шаг в правильном направлении. Представьте: вы можете охлаждать свои банки с огурцами и помидорами без всякого электричества, просто помещая их в особым образом оборудованный подземный холодильник. Никаких больше счетов по 9000 долларов за киловатт-час, никаких больше выхлопов в атмосферу. Зелёные эко-холодильники изменят образ жизни американцев в XXI веке», – заявил Илон Маск.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Мнение: 91%

27.08 / Мнение: Украинская шутка

25.11 / Мамочка, которую поим мы – Личное мнение

15.01 / Российские эксперты планируют выявить причины отсутствия восприимчивости к коронавирусу у жителей страны

14.02 / Мнение: День островов Такэсима

17.07 / В России поднимут цену на газ уже с 1 августа: что нужно знать

28.07 / Мнение: Путин переболел коронавирусом?

03.02 / Личный тренер раскрыла секрет спасения принцессы Дианы от страшной болезни

18.12 / Мнение: Как подрываются клановые отношения в Дараа

06.03 / Мнение: Антоша юродивый

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска