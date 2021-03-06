Илон Маск презентовал не требующий энергии подземный эко-холодильник

06.03.2021, 20:51, Разное

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Илон Маск на прошедшей в Сан-Диего XXXI Калифорнийской конференции инновационного развития представил не имеющий аналогов в мире холодильник, для работы которого не требуется электроэнергия. Изобретение Маска позволяет поддерживать температуру порядка 3-5 градусов и требует лишь размещения ниже уровня земли.

Идея создания не требующего энергии эко-холодильника пришла Маску во время чтения советских учебников по садоводству. Выяснилось, что ещё в середине XX века сотрудники советского секретного НИИ им. Курчатова использовали подземные эко-холодильники для хранения маринованных овощей и солений, однако после распада СССР секрет их создания был утрачен и заново открыт Маском. Стены подземного эко-холодильника выполнены из экологически чистых гипоаллергенных материалов, таких как земля или глина, а вход защищён люком из листовой жести. Tesla в настоящее время собирает заявки на строительство таких приборов в частных владениях, начальная цена эко-холодильника составляет 80 тыс долларов.

«Это ещё не вечный двигатель, но определённо шаг в правильном направлении. Представьте: вы можете охлаждать свои банки с огурцами и помидорами без всякого электричества, просто помещая их в особым образом оборудованный подземный холодильник. Никаких больше счетов по 9000 долларов за киловатт-час, никаких больше выхлопов в атмосферу. Зелёные эко-холодильники изменят образ жизни американцев в XXI веке», – заявил Илон Маск.

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