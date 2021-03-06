 

Мнение: Проект реконструкции Туманного Колокола в Херсонесе

06.03.2021, 20:38, Разное
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На "Форпосте" выложили проект реконструкции знаменитого Туманного колокола в Херсонесе.
Проект подразумевает серьезное обновление территории вокруг колокола и реставрацию колонн, на которых висит сам колокол.

https://sevastopol.su/news/predstavlen-plan-rekonstrukcii-tumannogo-kolokola-hersonesa-v-sevastopole – цинк

Разумеется, возникают вопросы по поводу сохранения первоначального облика, так как на некоторых концептах Туманный Колокол начинает выглядеть как какой-то новодел. С общим обликом Херсонеса обновленный проект ИМХО не очень стыкуется. Как бы не повторилась история с "Ракушкой", которую после скандала пришлось переделывать для возвращения прежнего облика, ибо приглашенный подрядчик на мере исторического объекта соорудил новомодное нечто, что признали власти и начали переделывать. Такие ошибки лучше не повторять.

Источник: Colonel Cassad



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