Патриарх Варфоломей подтвердил визит в Украину на День независимости в 2021 году
06.03.2021, 20:36,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Патриарх Варфоломей прибудет в Украину с официальным визитом на празднование 30-й годовщины независимости. Об этом 6 марта рассказала нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.
По словам Кравчук, патриарха Варфоломея на празднование пригласил президент Украины Владимир Зеленский.
“Отличные новости из Стамбула! На встрече с делегацией народных депутатов вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия независимости”, – заявила она.
Кравчук добавила, что в последний раз патриарх Варфоломей был в Украине в 2008 году.
https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10160749546822598
Кравчук 5–8 марта находится в рабочей поездке группы украинских нардепов в Стамбул (Турция), об этом она сообщала в комментариях на своей странице в Facebook.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160747075642598&set=p.10160747075642598
Зеленский встречался с Варфоломеем в ходе своего визита в Турцию 16 октября 2020 года, тогда он пригласил патриарха приехать в Украину 24 августа 2021 года.
Шмыгаль находился в Турции с визитом с 29 ноября.
В августе 2021 года в Украине будут отмечать 30-ю годовщину независимости.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет