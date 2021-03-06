 

Патриарх Варфоломей подтвердил визит в Украину на День независимости в 2021 году

06.03.2021, 20:36, Новости дня
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Патриарх Варфоломей прибудет в Украину с официальным визитом на празднование 30-й годовщины независимости. Об этом 6 марта рассказала нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

По словам Кравчук, патриарха Варфоломея на празднование пригласил президент Украины Владимир Зеленский.

“Отличные новости из Стамбула! На встрече с делегацией народных депутатов вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия независимости”, – заявила она.

Кравчук добавила, что в последний раз патриарх Варфоломей был в Украине в 2008 году.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10160749546822598

Кравчук 5–8 марта находится в рабочей поездке группы украинских нардепов в Стамбул (Турция), об этом она сообщала в комментариях на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160747075642598&set=p.10160747075642598

Зеленский встречался с Варфоломеем в ходе своего визита в Турцию 16 октября 2020 года, тогда он пригласил патриарха приехать в Украину 24 августа 2021 года.

Шмыгаль находился в Турции с визитом с 29 ноября.

В августе 2021 года в Украине будут отмечать 30-ю годовщину независимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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