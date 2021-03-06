 

Почти половина украинцев против двойного гражданства в стране – опрос

06.03.2021, 20:36, Новости дня
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Введение в Украине института двойного гражданства не поддерживают 46% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера и озвученного 5 марта в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”.

Положительно к данной идее относится столько же опрошенных. При этом 17% от общего числа респондентов согласны на введение двойного гражданства для всех украинцев, 29% – для всех, кроме государственных служащих.

Затруднились с ответом 8% опрошенных.

Скриншот: Shuster online / YouTube

В студии Савика Шустера изданию “ГОРДОН” рассказали, что мужчины и женщины относятся к вопросу примерно одинаково (48% и 45%), а горожане (среди них против было 43%) более положительно, чем жители сельской местности (против – 53%).

Социсследование проводилось 4–5 марта методами онлайн-панели и телефонного опроса среди людей в возрасте старше 18 лет по репрезентативной выборке. Погрешность выборки не превышает 4,5%.

Согласно ст. 4 Конституции Украины, двойное гражданство в Украине запрещено.

26 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Кабинету Министров, Центральной избирательной комиссии и Службе безопасности Украины в двухмесячный срок проанализировать украинское законодательство по вопросам двойного (множественного) гражданства. СНБО, в частности, предложил легализовать двойное гражданство в Украине, запретив при этом лицам, имеющим паспорта иностранных государств, претендовать на государственные должности и баллотироваться в депутаты. Правительственный законопроект должен быть направлен в Верховную Раду в течение шести месяцев.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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