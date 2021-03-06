Скончалась женщина, пострадавшая от взрыва гранаты в Дрогобыче

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06.03.2021, 20:36, Новости дня
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5 марта скончалась 37-летняя Наталья Здебская, которая получила ранения в результате взрыва в Дрогобыче 20 февраля. Об этом сообщило местное издание 03244.com.ua.

Женщина находилась в реанимации одной из больниц Львова. Взрывом у нее пробило легкое, желудок, повредило другие внутренние органы, а осколки гранаты “застряли практически по всему телу, наделали проблем с глазом”.

Здебской сделали несколько операций и планировали дальнейшие операционные вмешательства.

Издание отмечает, что сиротами остались шестилетняя дочь и 15-летний сын. Отец детей и муж Натальи погиб в момент взрыва гранаты.

20 февраля в Дрогобыче взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин в возрасте 37 и 40 лет. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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