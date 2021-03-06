“Способны спровоцировать рак”: Ученые рассказали об опасности использования ароматических свечей

06.03.2021, 20:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили возможные последствия использования в доме ароматических свечей, а также освежителей воздуха различных типов. По словам исследователей, такая практика может привести к появлению опасных заболеваний, в том числе – онкологических.

В процессе исследования ученые, представляющие Йоркский университет (Великобритания), установили, что химическое вещество лимонен, часто добавляемое производителями в состав освежителей и чистящих средств для запаха, после контакта с озоном воздуха преобразуется в формальдегид. В свою очередь, ароматические свечи, нередко используемые хозяевами жилищ для ароматерапии, содержат упомянутый компонент в сотню раз большем количестве, чем это предполагалось ранее. Профессор Алистер Льюис, один из авторов научной работы, напомнил, что формальдегид обладает опасной способностью вызывать головные боли, заболевания нервной системы и дыхательных путей, однако наибольший вред вещество может причинять, повышая риск возникновения онкологических болезней. Таким образом, при регулярном горении ароматических свечей в жилище, его хозяева рискуют получить сильное отравление. Стоит отметить, что опасность такого исхода еще более повышается в помещениях, оборудованных кондиционерами, ограничивающими приток свежего воздуха.

Резюмируя результаты исследования, Льюис настоятельно порекомендовал любителям освежителей и ароматических свечей особенно тщательно проветривать свое жилье после использования упомянутых средств. Дополнительную защиту также могут обеспечить комнатные растения, которые могут снизить вредное влияние лимонена.

Источник: actualnews.org