Мнение: Толкнул на преступление

06.03.2021, 20:24, Разное

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Еще в январе выкладывал видеозапись, зафиксировавшую, как гаденыш подкрадывается к девушке и сильно толкает ее. Девушка буквально врезается в силовика. Девушку винтят, гаденыш подходит к полковнику, они, по всей видимости, знакомы, о чем-то переговариваются… Гаденыш идет дальше, возможно, чинить новые провокации.

Это произошло в Казани. А в Челябинске точно такая же провокация завершилась рапортом, который написал провокатор – оперативник центра «Э» Богдан Крысин (подробности здесь).

Вот смотрю я на эти записи, что из Казани, что из Челябинска и думаю, неужели именно за такую работу они и выходят на пенсию в 45 лет?

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