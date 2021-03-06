 

В Совфеде заявили, что Кравчук превратился в разрушителя

06.03.2021, 20:20, Новости дня
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Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перестал выполнять возложенную на него роль «голубя мира», превратившись в агрессора и разрушителя, сообщил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя его высказывание о «радикальных шагах» Украины.

«Россию подобными заявлениями и угрозами не запугать. У нас нет никакой растерянности и боязни. В любой ситуации, что бы ни происходило на международной арене и как бы агрессивно ни вела себя Украина, РФ продолжит оказывать необходимую помощь и поддержку соотечественникам народных республик Донбасса и не бросит их на растерзание украинских националистов», – цитирует РИА «Новости» Цекова.

Кравчук, по его словам, перестал выполнять возложенную на него роль «голубя мира», превратившись в агрессора и разрушителя.

«Он начинал как разрушитель, стоя у истоков распада СССР, затем продолжил свою роль, будучи первым президентом Украины, когда запустил процесс разрушения и разграбления некогда успешной страны. Кравчуку следует раз и навсегда уяснить, что любые масштабные действия против Донбасса закончатся для Украины потерей территории, а то и распадом как целостного государства», – сказал сенатор.

Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если РФ не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. РФ неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.



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