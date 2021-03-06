 

Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»

06.03.2021, 20:20, Новости дня
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Данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие, сообщил главный инфекционист США, советник американского президента Джо Байдена Энтони Фаучи.

Журналист телеканала спросил Фаучи, сделал бы он прививку российским препаратом или китайской вакциной. «Данные, которые я знаю о «Спутнике V», достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», – сказал Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai, передает РИА «Новости».

По его словам, у него минимальное беспокойство о возможных побочных эффектах вакцин. «Я говорю это потому, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура», – сказал эпидемиолог. По его словам, у большинства людей это длится около 24 часов, а затем проходят.

Ранее США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19. Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами.



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