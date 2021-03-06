 

Разлив нефтепродуктов произошел в ХМАО на реке Обь

06.03.2021, 20:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В пойме реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе произошел разлив нефтепродуктов, сообщил руководитель управления регионального Природнадзора Сергей Пикунов.

«Да, такой факт есть. Работают поисковые группы, там две трубы разных компаний, устанавливается какая именно [стала причиной разлива]», – передает сообщение Пикунова ТАСС.

Напомним, 28 июня 2020 года в оперативные службы поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости с химическим запахом в тундровую зону из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске.

В ГУ МЧС по региону сообщали об угрозе попадания стоков в реку Хараелах, перекачка была остановлена.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Собранные на ЗАЗ Lada начали продаваться на Украине

08.02 / Назван срок завершения строительства «Северного потока – 2» в водах Дании

26.01 / В Донбассе сообщили об обстреле окраин Горловки украинскими силовиками

24.08 / Ключ к прекращению российской агрессии в Украине находится в Москве – Кулеба

30.12 / Обозреватель WSJ – Байден надеется на нормальные отношения с Европой, но его администрацию ждут разногласия с ЕС

27.12 / Трамп призвал сторонников бороться за оспаривание итогов выборов

09.12 / Локдаун в Украине могут ввести после Рождества – СМИ

19.07 / С фигурантки дела об убийстве Шеремета Инны Грищенко сняли электронный браслет – адвокат

06.07 / Болельщики “Зенита” торжественно встретили команду в аэропорту Санкт-Петербурга

13.08 / США объявили китайские «Институты Конфуция» иностранной миссией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска