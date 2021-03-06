Разлив нефтепродуктов произошел в ХМАО на реке Обь

06.03.2021, 20:20, Новости дня

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В пойме реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе произошел разлив нефтепродуктов, сообщил руководитель управления регионального Природнадзора Сергей Пикунов.

«Да, такой факт есть. Работают поисковые группы, там две трубы разных компаний, устанавливается какая именно [стала причиной разлива]», – передает сообщение Пикунова ТАСС.

Напомним, 28 июня 2020 года в оперативные службы поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости с химическим запахом в тундровую зону из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске.

В ГУ МЧС по региону сообщали об угрозе попадания стоков в реку Хараелах, перекачка была остановлена.