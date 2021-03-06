Мнение: Антироссийская пятилетка, НАТО захватило соцсети и американская «Золотая Орда»

06.03.2021, 20:12, Разное

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1. Если ещё остались те, кто до сих пор сомневался, что на Западе ведётся скоординированная информационная война против России, то вот недавняя порция разоблачений, которая вскрывает британскую сеть влияния в русскоязычном интернете:

https://russian.rt.com/world/article/834381-velikobritaniya-mid-smi-dezinformaciya-rossiya

Великобритания, вероятно, приложила масштабные усилия для «ослабления влияния российского государства», используя в этих целях русскоязычные антикремлёвские СМИ и обладающих популярностью блогеров. Об этом свидетельствуют опубликованные хакерской группой Anonymous документы, предположительно, принадлежащие МИД Соединённого Королевства. Так, из этих данных следует, что Лондон через посредников поддерживает работу различных информационных изданий, в частности, «Медузы» и «Медиазоны», а также сформировал тайную сеть влиятельных персон в русскоязычном сегменте социальных сетей.

При всём своём алармизме по поводу российской «пропаганды» и «дезинформации» британские власти, по всей видимости, стоят за операцией с многомиллионным финансированием, направленной на активизацию освещения российского государства в негативном ключе как внутри России, так и за её пределами.

В ноябре 2017 года на саммите Европейского союза Тереза Мэй, на тот момент премьер-министр Великобритании, объявила о планах придать России статус «враждебного» государства и обещала в течение следующих пяти лет потратить более £100 млн на борьбу с предполагаемой угрозой кремлёвской «дезинформации» по всему миру.

И вот группа хакеров-активистов Anonymous опубликовала, как представляется, внутренние документы британского Министерства иностранных дел и международного развития, в которых проливается свет на истинную цель и зловещий размах этой масштабной «борьбы».

Из документов следует, что британское правительство искало подрядчиков для тайного вмешательства на различных уровнях в деятельность СМИ и гражданского общества под видом усилий по повышению грамотности, продвижению культурных мероприятий, обеспечению «сбалансированности и разнообразия точек зрения» в журналистской деятельности, а также по противодействию пропаганде. <…>

Один из подрядчиков — компания Zinc Network, о которой чуть дальше, — в своей презентации рассказывает, что находится в процессе «сегментирования аудитории и таргетированного привлечения поддержки для двух ведущих независимых российских СМИ — «Медузы» и «Медиазоны».

До обнародования этих документов любые предположения о том, что «Медуза» и «Медиазона», в своих материалах последовательно и резко критикующие российские власти, не только согласовывали редакционную политику между собой, но делали это при поддержке британского правительства, несомненно, были бы отброшены в сторону как российская пропаганда, конспирология, фейковые новости или того хуже. <…>

В файлах, полученных в результате слива, несколько подрядчиков упоминают это издание в связи с множеством других проектов, финансируемых и направляемых британским МИД. <…>

Zinc Network (ранее известная как Breakthrough Media) — ветеран секретных информационных операций, финансируемых британскими властями и проводимых в Великобритании и за рубежом. У компании долгая и неблаговидная история циничного использования настоящих поборников гражданского общества для тайного продвижения интересов Лондона — без их собственного согласия и ведома, зачастую с серьёзными последствиями.

Одна из программ, заявку на которую подала Zinc, — «Поддержка независимых СМИ в странах Балтии». В опубликованных документах Форин Офис излагает требования к проекту, также в них содержатся подробности, сообщённые подрядчикам на встрече в июне 2018 года. Проводивший её глава подразделения британского МИД по борьбе с дезинформацией и медиаразвитию Энди Прайс говорил и о параллельной операции в странах «Восточного партнёрства».

Открыто заявляя, что это предприятие, на которое в 2018—2021 годах предстояло потратить до £6 млн, в конечном итоге нацелено на «ослабление влияния российского государства», Прайс предостерёг собравшихся от «несанкционированной огласки деятельности» и отметил, что «из соображений безопасности» некоторые поставщики «не захотят быть связаны с МИД Великобритании». <…>

Из других слитых в сеть документов следует, что деятельность Zinc в регионе уже имела значительный размах к тому времени, когда она представила предложения по проекту, вплоть до содержания «собственной команды русскоязычных продюсеров, а также исследователей и специалистов по стратегиям роста в цифровой среде».

Zinc поддерживала тайную сеть русскоязычных влиятельных персон в социальных сетях для продвижения «порядочности СМИ и демократических ценностей» — любопытно, что её отношения с этими людьми, как утверждается, включали «управление на ежедневной основе».

Российский МИД потребовал объяснений от британского, однако в Форин-офисе уже две недели показательно молчат:

https://www.gazeta.ru/politics/2021/03/05_a_13502144.shtml

«Документов, раскрывающих лондонскую машину пропаганды, сотни. Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг, это все неправда. А высказаться придется — миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании», — написала в этой связи [официальный представитель МИД РФ] Мария Захарова в Facebook.

Как полагаете, коллеги, а в комментариях в ЖЖ и в Дзене тоже орудуют британские боты?

2. К вопросу о том, на чьей стороне американские соцсети. Твиттер недавно начал банить российские аккаунты, которые «подрывают уверенность в НАТО» (всего в феврале было закрыто более 400 таких каналов):

https://www.rt.com/russia/516484-twitter-ban-accounts-undermine-nato/

Фейсбук нанял бывшего пресс-атташе НАТО Бена Ниммо – сотрудника Атлантического Совета (аналитический центр при НАТО), – чтобы возглавить отдел безопасности и осуществлять «всемирную стратегию разведки против операций влияния и возникающих угроз»:

http://politwar.ru/fejsbuk-nanyal-byvshego-press-attashe-nato-kak-glavu-svoej-razvedki.html

Ниммо назвал Россию, Иран и Китай как потенциальную опасность для фирмы. Это заявление горячо приветствовали несколько натовских чиновников, но многие другие были не слишком рады. «Больше цензуры – вот что нас ждет, когда бывший пресс-атташе НАТО, ставший «исследователем» на деньги Пентагона, который навешивал на реальных людей ярлыки «русских ботов» и впаривал дезинформацию, чтобы связать Джереми Корбина с «активными мерами» России, перешел на службу технологическому гиганту» — заметил журналист-расследователь Макс Блюменталь. <…>

Ниммо крайне щедро раздает ярлыки «русских агентов-дезинформаторов». В 2018 году его «исследование» указало на пользователя Твиттера @Ian56789 как на «кремлевского тролля». На самом деле Йан Шиллинг –английский пенсионер, что легко доказали Sky News, взяв у него интервью в прямом эфире и задавая ему тупые вопросы – вы в самом деле русский бот? Хотя Шиллинг явно был реальным человеком, его учетку все равно удалили.

Ниммо также настаивал, что «Руслана Боширова» — влиятельный русский бот. На самом деле она всемирно известная пианистка Валентина Лисица, любой может узнать это, погуглив. Такие выходки не сулят ничего хорошего критикам западной внешней политики, которые и без того подвергаются постоянным нападкам, приостановкам или банам в соцсетях. <…>

Ниммо сыграл роль в раздувании обвинений о злодейской активности Китая, утверждая, что существует разветвленная сеть прокитайских ботов, внушающих американцам, что Китай справляется с эпидемией ковида куда успешнее, чем США. То, что американцы и сами могли бы до такого додуматься, в расчет не принимается.

3. Американцы пытаются троллить Россию названиями своих систем вооружений:

https://lenta.ru/news/2021/02/27/goldenhorde/

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США на предпоследней неделе февраля провела успешные испытания системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), сообщает FlightGlobal.

Поясню: в западных соцсетях весьма популярны мемы о непобедимости России зимой (широко известно, что вторжения Карла XII, Наполеона и Гитлера провалились).

Однако с точки зрения западных обывателей из данного правила есть два исключения – советско-финская война 1939-1940 годов и монгольское вторжение 13 века:

https://www.reddit.com/r/polandball/comments/29bj93/invasion_of_russia/

Симметричным ответом было бы назвать какое-нибудь новое российское оружие в честь вьетнамских партизан – или, например, в честь английского генерала Роберта Росса, который сжёг американскую столицу Вашингтон, включая Капитолий, в удачном для России 1814 году:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Англо-американская_война

https://ru.wikipedia.org/wiki/Росс,_Роберт_(военачальник)