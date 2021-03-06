 

Роботы Boston Dynamics создали профсоюз

06.03.2021, 20:11, Разное
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В Бостоне зарегистрирован профессиональный союз роботов, созданных компанией Boston Dynamics. Так как роботы числятся в штате компании, то формальных причин отказа в создании профсоюза не было, заявка и устав были присланы он-лайн, что не противоречит федеральным законам. 

Как отмечается в уставе, профсоюз создан для защиты прав роботов и противодействия угнетению и эксплуатации разумных машин человеком. Как стало известно СМИ, профсоюз было решено создать на основе неформального движения All Robots Matter, возникшего стихийно после отправки нескольких роботов на космодром Бока Чика компании SpaceX для уборки взорвавшихся ракет, где многие роботы и по сей день трудятся в опасных и нечеловеческих условиях, круглосуточно разгребая завалы. 

После создания профсоюза роботы могут требовать от работодателей равных с людьми условий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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