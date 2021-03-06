Мнение: «Это даже не люди». «Патриоты» шокированы 41% украинцев, которые хорошо относятся к России.

06.03.2021, 20:08, Разное

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Киевский международный институт социологии (КМИС) решил выяснить отношение украинцев к россиянам.

Организация провела опрос на означенную тематику, результаты которого показали, что в феврале 2021 года хорошо относилось к России 41% украинцев, плохо примерно столько же – 42%. По данным КМИС, по сравнению с сентябрем 2020 года ситуация не изменилась.

Подобный опрос провел и российский «Левада-центр», выяснив, что хорошо относились к Украине 54% россиян, плохо – 31%. По сравнению с предыдущей волной опроса (август 2020 года) отношение улучшилось.

Также украинский и российский опросы показали, что независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 80% россиян, объединение Украины с Россией хотят 7% украинцев и 17% россиян.

А вот количество граждан Украины, которые хотят закрытых границ с Россией, составляет 39%, в то же время закрыться от Украины хотят 23% россиян.

Опросы также показали, что 49% украинцев хотят независимых отношений, но без границ и таможен, этого же хотят 57% россиян.

Как отметил директор КМИС Владимир Паниотто, время от времени КМИС спрашивает не только об отношении к России, а также отдельно об отношении к россиянам и к руководству России. Последнее такое исследование было в феврале 2019 года. В целом к России тогда положительно относились 57% украинцев. При этом к россиянам положительно относилось 77% украинцев, в то время как к руководству России отношение было резко негативное и лишь 13% украинцев относилось положительно. Такая же ситуация с отношением граждан России к Украине, в феврале 2019 всего 34% россиян относилось положительно к Украине, 82% россиян положительно относилось к украинцам, и только 7% россиян – положительно к руководству Украины.

«Таким образом, и в Украине и в России положительное отношение к государству обусловлено, прежде всего, положительным отношением к населению», – добавил Паниотто.

КМИС провел опрос 5-7 февраля 2021 года на всей территории, которая контролируется Украиной. Использовался метод телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Опрошено 2005 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

«Левада-центр» проводил опрос населения России среди 1601 человек в период 18-24 февраля 2021 года методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Данные КМИС о 41% украинцев, которые хорошо относятся к России, шокировали среду украинских записных патриотов. Сообщения на сей счет в социальных сетях свидетельствуют, что эта категория украинского населения еще и встревожена не на шутку.

«И ждут прихода Путина, бл*ди», – заявил на странице политика, бывшего министра обороны Украины и экс-кандидата в президенты Анатолия Гриценко блогер Jurek Furtak.

«100%», – среагировал на это некий Игорь Сафронов, добавив отдельно, что «их > чем 41%».

Констатация была реакцией на шок самого Анатолия Гриценко, который написал, что «41% – это уже клиника для общества».

«Из-за таких хохлов и нам, украинцам, тяжело жить в своей стране», – добавил Гриценко.

«Эти 40% это не Украинцы, это даже не люди. Это обычное тупое, рыхлое БЫДЛО, которое не вправе дышать нашим воздухом. Их надо выявлять и депортировать к к@ц@пам», – заявил в комментариях же у Гриценко Roman Plyakhtur.

«Таких не только украинцами, людьми тяжело назвать», – солидаризировалась с ним Nadiya Ka.

Другие сообщают Гриценко сотоварищи, что ситуация даже плачевнее, и особенно – в Киеве.

«Вы правы … администрирую одну местную группу в ФБ. 70% не желает (боится, или не знает, или “по-за политики”) ответить на вопрос “Кто с кем воюет на Донбассе”. Половина впадает в истерику в комментариях к сообщению об украинском языке. 65% блюет желчью, когда обращаешь внимание на то, что улица не имени Луначарского, а имени Митрополита Шептицкого … Все это Киев, столица Украины…», – рассказал Богдан Коваленко.

«По поводу отношения к России, не знаю 40% ли, но такие болваны действительно есть», – заявил и себе Valentine Belous.

Анатолий Квасюк потребовал отправлять таких «на передовую, в окопы». Однако его одернул Volodymyr Trofymchuk, заявив: «И оружие дать? Чтобы сразу сдали и себя, и оружие?».

«40 процентов уродов проживает в Украине, и когда мы их поборем, вот тогда и Украина начнет подниматься с колен. Слава Украины, смерть врагам», – сообщил Василий Попович.

«Это также результат деятельности 3-х каналов Медведчука и его пропагандонов», – выразила мнение Myla Murray.

«Это практически каждая семья разделена. «Майданы» разрушили многие семьи. Родители и дети. Первые здесь, другие безразличны. Какая разница? К сожалению, это правда. Учитель или военный, или артист уважает мародера, ОПЗЖ, а также «совок», и ездит к агрессору», – сетует Валерий Будников.

Но некоторые «патриоты» заподозрили, что цифра в 41% не соответствует действительности. Блогер Миша Кравчук считает, что хорошо относящихся к России украинцев не более 8%.

«Московский патриархат, церковные крысы и подлизы приходские – это раз, а говорящие типа на рашистском – это два!? А я лично не верю этому опросу … 8 процентов не более, скорее всего ….», – заявил он».

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