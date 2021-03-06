“Будьте, как далай-лама”. Степанов призвал украинцев не слушать глупостей о вакцинации от коронавируса

06.03.2021, 19:46, Новости дня

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал украинцев брать пример с духовного лидера Тибета, лауреата Нобелевской премии мира Далай-ламы XIV. Об этом глава Минздрава заявил 6 марта в Facebook.

“Коллаборантам COVID-19 посвящается: далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте, как далай-лама”, – написал Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/886151595261170

Далай-лама вакцинировался 6 марта той же вакциной против коронавируса, которую используют сегодня в Украине.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

СМИ писали, что каждый третий-четвертый украинский медик отказывается от вакцинации препаратом Covishield и причина отказов – в вакцине. Пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко, комментируя эту ситуацию, заявлял, что врачи не хотят прививаться Covishield, потому что “говно привезли”.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс опровергла такие предположения. Вакцина от COVID-19 под названием Covishield, которую закупила Украина, идентична той, которую разработали компания AstraZeneca и Оксфордский университет, подчеркнула она. О том, что произведенный в Индии препарат идентичен европейскому, говорил и Степанов.

По данным агентства Bloomberg, которое отслеживает вакцинацию в мире, на 6 марта на Земле сделали уже 291 млн прививок в 111 странах.

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