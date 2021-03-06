 

Россия “додавливает” Лукашенко в вопросах интеграции – обозреватель Алкснис

06.03.2021, 19:44, Разное
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По мнению Ирины Алкснис, российские власти уже давно все поняли, поэтому приняли решение “додавливать” Александра Лукашенко в вопросах интеграции. Мол, Москве безразлично, что говорит президент Белоруссии, который время от времени меняет свое мнение и риторику.

Политический обозреватель также считает, что главная цель уже определена Кремлем. По словам Алкснис, все будет идти по пути интеграции. “Россия перестает церемониться с Белоруссией, дорожная карта определена, тут уже ничего не поделаешь”, – высказал свое мнение эксперт.

Что касается поведения Лукашенко, то это печальное зрелище, отметила Алкснис. Упорные попытки президента Белоруссии “перетягивать на себя одеяло” и публичный шантаж кажутся политическому обозревателя грустными. Также прискорбно, что Александр Григорьевич принципиально не держит свои слова.

Напомним, об интеграции России и Белоруссии ранее высказался эксперт Института стран СНГ Иван Скориков. Он считает, что Кремль не должен подписывать никакие соглашения с соседней республикой, пока ее президентом является “токсичный и плохо пахнущий” Александр Лукашенко.



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