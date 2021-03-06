В США испытывают лазерное вооружение для самолетов

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06.03.2021, 19:42, Разное
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В США испытывают новое лазерное вооружения для самолётов. Его планируется устанавливать на истребители в качестве защиты от вражеских ракет и снарядов.
Программа SHIELD нацелена на создание эффективной защиты для самолётов и использования именно лазерного оружия для этих целей. Применение такого вида вооружения имеет ряд преимуществ, так как перехватить луч невозможно, ведь он двигается со скоростью света. Таким образом, даже самые передовые гиперзвуковые ракеты для него не являются угрозой. Также испытатели отметили, что лазер заметно точнее любых других средств перехвата и тратится меньше времени на уничтожение боеприпасов, представляющих угрозу. В случае с ракетами-перехватчиками, требуется обнаружить цель, зафиксировать её, выпустить свои ракеты, и только тогда, если они смогут догнать боеприпас, можно говорить об успехе. Лазерный луч мгновенно поражает электронику и обшивку, а оператору нужно лишь зафиксировать цель. Полномасштабные испытания нового вооружения программы SHIELD планируют начать летом. Тогда лазерную установку поместят на истребители и будут с её помощью сбивать ракеты класса «земля – воздух» и «воздух – воздух».

Несмотря на ряд положительных моментов, у лазерного вооружения существуют и минусы. Военный лётчик РФ Владимир Попов объяснил, что рабочие наземные установки, позволяющие резать металл в 20 миллиметров, очень громоздкие. Помимо этого, весь процесс происходит довольно медленно, а ведь в демонстрации применяется статичный объект, и расстояние до него не больше метра. В реальных же условиях потребуется куда большая установка, и её необходимо обеспечить достаточным количеством энергии. После от инженеров потребуется разметить её на истребителе, что практически невозможно.

Источник: ria.ru



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