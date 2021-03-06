Российский эксперт считает развлечениями запуски новой ракеты Илона Маска

06.03.2021, 19:42, Разное

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Российский эксперт по космосу и научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев считает развлечениями запуски новой ракеты Илона Маска. Он отметил, что до успешного старта корабля Starship ещё очень далеко.

Эксперт объяснил, что в SpaceX все новые прототипы ракет строятся исключительно на личные средства Илона Маска. «Он ни перед кем не отчитывается, а значит, может развлекаться сколько угодно», – говорит Моисеев. При этом научный руководитель уверен в провале стратегии, по которой следует корпорация миллиардера. Всё дело в малой эффективности таких полётов, ведь каждый из них заканчивается взрывом и многомиллионными тратами. Куда разумнее перенять проверенный способ у других космических агентств. Они сначала разрабатывают узлы, тестируют их, после соединяют их и снова проводят тестирования. Далее корабли дополнительно изучают и проверяют ещё на Земле и после исправления всех возможных неисправностей и многочисленных проверок, пробуют запускать. В SpaceX, как отметил Моисеев, решили перескочить это и убрать многолетние испытания. Как результат, они запускают ракету, она взрывается и после они находят неисправность. После устраняют её, а дальше следует новый запуск. В ракете же тысячи систем и узлов, которые могут дать сбой, и такая тактика крайне неэффективна.

Несмотря на неудачные попытки, в SpaceX считают все их запуски успешными. В корпорации неоднократно отмечали, что они не рассчитывали на успешное приземление Starship. Им требовалось вывести ракетоноситель на высоту 10 километров и проверить, как именно будет вести себя корабль в воздушном пространстве. В будущем же именно на основе этого космического транспортника Илон Маск планирует создать многоразовую ракету для одновременного полёта 100 человек к Луне или Марсу.

Источник: govoritmoskva.ru