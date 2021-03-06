 

ASUS случайно подтвердила наличие GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков

06.03.2021, 19:42, Разное
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Недавно представители корпорации ASUS упомянули на сайте организации о новой видеокарте Nvidia GeForce RTX 3050 Ti с памятью в 4 Гб. Информационный материал о ней был размещен на странице, посвященной ноутбукам версии TUF Dash.
Учитывая данный факт, эксперты предполагают, что была упомянута “мобильная” версия устройства, а в ближайшей перспективе Nvidia может представить ряд бюджетных видеокарт RTX 30-й серии для настольных ПК и ноутбуков. Как информирует портал Wccftech, GeForce RTX 3050 Ti, имеющая 4 Гб памяти GDDR6, будет встроенной в базовую модель ноутбука TUF Dash F15. Согласно предположениям, ПК-версия упомянутой видеокарты способна иметь большую производительность по сравнению с моделью десктопной GeForce RTX 2060, находящейся в ТОПе.

Официальные продажи GeForce RTX 3060 стартовали 25 февраля текущего года. В тот момент представителя Nvidia заявляли, что в рамках программного уровня уровень производительности данной видеокарты будет ограничен в майнинге. Об этом пишет Newinform.com.



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