Гражданам Армении запретят пребывать на территории страны больше трех месяцев в году

06.03.2021, 19:31, Разное

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Правительство Армении для стабилизации макрофинансовой ситуации и с целью избежать дальнейшего падения экономики приняло изменения в государственный бюджет на 2021 год.

Главной проблемой наполнения казны, по мнению управленцев, стала пандемия новой коронавирусной инфекции, которая привела к закрытию границ и вынужденно оставила на Родине на длительный период граждан Армении. Некоторые из них не выезжали за пределы страны более года.

Проведя совещание с представителями миграционной службы, премьер-министр Никол Пашинян внёс инициативу о запрете пребывания граждан Армении на территории Армении больше трёх месяцев в течение календарного года.

«Не секрет, что основа экономики Армении – это денежные переводы наших граждан из-за рубежа. В период пандемии они рекордно снизились. Сегодня постепенно начали открываться границы, поэтому призываю соотечественников не сидеть на печи, как в русских сказках, а ехать работать, например, в ту же Россию или другие страны. Наше правительство хоть и обеспечило сытную и благополучную жизнь людям, но заниматься тунеядством нечего. И чтобы мотивировать граждан, правительство приняло решение запретить пребывать им в Армении больше трех месяцев в году. Такое поведение является убыточным для бюджета. Если кому-то нужно решить какие-то проблемы или съездить в отпуск, то 90 дней в году вполне достаточно для этого», – сказал на заседании правительства Пашинян.

По итогам заседания кабмина документ был направлен в парламент. Изменения не затронут лиц, не достигнувших совершеннолетия, студентов высших учебных заведений, военнослужащих, работников силовых структур, органов государственной и местной власти и пенсионеров.

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