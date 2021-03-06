 

Видео: «Экстремальные санкции» от США и Британии

06.03.2021, 19:30, Новости дня
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США и Великобритания рассматривают возможность ввести «экстремальные санкций» против России, направленных против суверенного долга страны, номинированного в рублях, и некоторых бизнесменов. Прежде Минфин США был против санкций против госдолга РФ – они ударят по американским кампаниям, но теперь его позиция может измениться.

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