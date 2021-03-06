В Ираке оценили встречу Папы Римского с духовным лидером шиитов

06.03.2021, 19:30, Новости дня

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Историческая встреча Папы Римского Франциска и духовного лидера шиитов великого аятоллы Али ас-Систани будет зафиксирована в календаре памятных дат Ирака, сообщил премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми.

«По случаю исторической встречи полюсов мира и терпимости – верховного лидера Али ас-Систани и Папы Франциска в Эн-Наджафе, а также представителей разных конфессий в древнем городе Ур – мы объявляем 6 марта ежегодным праздником – Национальным днем терпимости и сосуществования в Ираке», – передает слова аль-Казыми ТАСС.

В субботу в Эн-Наджафе, который считается духовным центром мусульман-шиитов, прошла первая в истории папства встреча Папы Римского с духовным лидером шиитов Ирака великим аятоллой Али ас-Систани в его резиденции. Как сообщила служба печати Святого престола, беседа носила строго личный характер. На ней Папа Франциск подчеркнул важность сотрудничества и дружбы между религиозными общинами во имя развития диалога, «который послужит миру в Ираке и во всем регионе». В свою очередь верховный лидер шиитов Ирака отметил недопустимость войн и насилия в Ближневосточном регионе, а также ущемления прав проживающих там народов, особенно акцентировав внимание на палестинцах. Али ас-Систани также заверил Франциска, что заинтересован в том, чтобы христиане жили в Ираке, как и все иракцы, в мире и безопасности и при соблюдении их конституционных прав.