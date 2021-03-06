Мнение: США «больше не будут» свергать режимы, конец демпинга и траты на космос

06.03.2021, 19:22, Разное

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1. Соединённые Штаты заявили, что больше не будут «свергать авторитарные режимы силой», так как это не приводит ни к чему хорошему. Тем самым, очевидно, они косвенно признали, что принесли немало зла странам, которые они бомбили и в которые они вторгались:

https://lenta.ru/news/2021/03/03/democracy_my_democracy/

CША перестанут насаждать демократию в других странах силой, свергая режимы и устраивая военные интервенции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Financial Times.

«Мы не будем продвигать демократию c помощью дорогостоящих военных интервенций или попыток свергать авторитарные режимы силой. Мы пробовали использовать эту тактику в прошлом. Несмотря на благие намерения, это не сработало», — сообщил Блинкен на встрече, посвященной внешнеполитической стратегии

Как отмечает издание, администрация президента Джозефа Байдена стремится выстроить новую внешнюю политику, отличную от изоляционистской и националистической позиции его предшественника Дональда Трампа. США при Байдене постараются остаться на лидирующей позиции в мире, при этом избегая обвинений в том, что страна выступает как «глобальный полицейский», вмешивающийся в дела других стран.

Излишне пояснять, что ни про выплату компенсаций пострадавшим, ни про роспуск блока НАТО, ни про всемерное осуждение преступных агрессий речи не идёт.

2. НАСА в разы подняло расценки на полёты в космос:

https://tass.ru/kosmos/10843171/amp

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) почти в семь раз подняло цены на коммерческие услуги по доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС) и их возвращению на Землю. Об этом в четверг сообщил интернет-портал SpaceNews.

Как указывает интернет-портал, стоимость доставки 1 кг груза коммерческих компаний на МКС возросла с $3 тыс. до $20 тыс., а возвращение на Землю 1 кг – с $6 тыс. до $40 тыс. Час работы астронавта на МКС для коммерческих организаций оценивается в $130 тыс. Ранее эта услуга стоила $17,5 тыс.

Оказывается, предыдущие низкие цены были не следствием развития технологий, а просто банальным демпингом. Комментарий Дмитрия Рогозина:

https://lenta.ru/news/2021/03/06/rogozin/

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил США за «пинок» в виде демпинга пусковых услуг, в результате которого в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских “космических частников” как любой пинок сделали доброе дело», — написал он и добавил, что партнерам за это нужно сказать спасибо.

Таким образом Рогозин прокомментировал повышение стоимости пусковых услуг по доставке грузов на МКС и возвращению их на Землю.

«Ну вот, собственно, и все, что требовалось доказать. Особенно примечательна эта фраза “прошлая ценовая политика была направлена на стимулирование рынка”», — завил глава «Роскосмоса».

3. Коллега genby пишет про траты России на развитие космической отрасли:

https://genby.livejournal.com/907320.html

Космос это технологии двойного назначения. Запуск первого спутника это запуск баллистической ракеты, где боеголовка была заменена условно полезной нагрузкой транслирующей бип-бип-бип. Кроме космических программ гражданского назначения существует даже большее множеств программ военного космоса, данных о финансировании которого просто нет в природе. В последнее время кроме космических государственных расходов, появилось множество частных фирм со своими бюджетами. В результате расходы стран на космос довольно трудно считать. Практически известна только американская часть различных космических бюджетов. <…>

С 1990 года по 2005 у России был громадный провал в расходах и за последние 30 лет наша страна истратила на космос даже меньше чем Япония. Я уж молчу о Германии и Франции. Китай истратил на космос в 2 раза больше чем Россия. Но только НАСА истратила в 7,5 раз больше. А вся Америка соответственно в 15 раз больше.

В связи с этим довольны смешны обвинения в отставании от США. Россия и так на пределе сил, тратит на космос вдвое больше, в процентах от ВВП около 0,5%, чем другие страны. Чтобы добиться американских успехов, надо тратить 7,5% ВВП, лишив к примеру всех пенсионеров пенсий. Спрашивается оно нам надо?