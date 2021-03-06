Мнение: «Предупреждение о вероятности третьей волны коронавируса»

06.03.2021, 19:18, Разное

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Здравствуйте

В этом тексте:

– про Русскую Зиму, которая разогнала коронавирус на большей территории России;

– про нестандартную вакцинацию в деревне;

– про весну, многие дни которой дают температуру плюс 5 – 7 градусов Цельсия, по максимуму активизирующую коронавирус;

– про вероятность начала третьей волны коронавируса уже в марте 2021 года;

– про точное соответствие испытаний Дубнинского коллайдера с потеплениями в Московской области

************ Текст ************

Переболевший коронавирусом Александр убедил жителей своей деревни, что антитела передаются половым путем. После чего провакцинировал всю деревню, некоторых даже дважды.

К сожалению не только такие заблуждения присутствуют у населения.

Многие считают, что вакцинация это панацея.

Увы, вакцинация:

– дает защиту лишь на некоторое время;

– не дает 100% гарантии;

– не дает гарантированную защиту от новых мутаций вируса (может дать а может и не дать, никто не знает)

– не дает защиты от других вирусов и болезней, которые могут появиться в связи с развитием Болезни Деструкции Живых Тел (причиной которой является все продолжающаяся и развивающаяся работа коллайдеров) .

В частности Доктор Мясников по телеканалу «Россия 1» открытым текстом говорит, что человечество находится в двух мутациях вирусов от того, чтобы разные виды птичьего и свиного гриппа стали заразными для человека.

К тому же нет до сих пор точных доказательств того, что привитые не являются переносчиками коронавируса.

То что в течение зимы к концу февраля уменьшилась заболеваемость коронавирусом в разных странах и городах – это не следствие вакцинации (массовую вакцинацию еще нигде не проводили толком, к тому же вакцинация, увы, не панацея). Это просто то, что в Северном полушарии – Зима, а в Южном Полушарии – Лето. Зима и Лето не предполагают температуры в плюс 5-7 градусов по Цельсию, так любимой коронавирусом.

Хотя ВОЗ и официальные инстанции многих стран как обычно приписывают зимнее уменьшение в статистике заболеваемости человеческим заслугам. И уже заявляют о том, что к началу 2022 года с пандемией будет покончено.

В частности уменьшение заболеваемости с 8000 в Москве (с 3700 в Санкт Петербурге) в конце ноября 2020 года до 1200-2000 в Москве (до 900-1100 в Санкт Петербурге) заболевших в день на настоящий момент – ЭТО ПОДАРОК СИЛ ВЫСШИХ в виде морозной снежной настоящей Русской Зимы.

И еще подарок итальянцев (огромный магнит для коллайдера в Дубне, который можно устанавливать только при выключенном коллайдере и устанавливать надо было несколько месяцев).

Дубнинский коллайдер своим Юго-Восточным Пучком Деструкции проходит через Москву и Подмосковье (кроме Северо-Западных, Западных и Юго-Западных районов Московской области).

Дубнинский коллайдер своим Северо-Западным Пучком Деструкции захватывает территории Санкт-Петербурга.

Вот карта Примерных Пучков Деструкции от работающего коллайдера в Дубне с учетом сдерживания Кавказским Хребтом (Центральные линии – точные Перпендикуляры к Детекторам коллайдера):

https://yandex.ru/maps/?clid=2233626&l=sat%2Cskl&ll=40.423655%2C55.377971&rl=37.214572%2C56.754521~-10.413964%2C12.391355~10.413846%2C-12.391396~8.175021%2C-14.244642~-8.174838%2C14.244630~0.001010%2C-4.983181~0.615234%2C-2.034596~1.494141%2C-4.711533~2.373047%2C-1.707810~2.460938%2C-0.645154~1.318359%2C-0.227415~2.021484%2C-0.293617~1.494141%2C-0.740071~2.724609%2C-4.443149~1.977539%2C-0.088207~-2.548828%2C6.948822~-1.757813%2C3.126121~-3.251953%2C3.852215~-2.460937%2C2.333403~-6.503906%2C3.614160~-6.591797%2C3.031053~-2.109375%2C1.599345~-0.615234%2C1.919391~-0.966797%2C2.167082~-0.351563%2C2.335558~0.263672%2C1.338989~3.076172%2C-0.910967~2.812500%2C-1.068015~1.406250%2C-0.762906~2.900391%2C-2.089954~1.494141%2C-0.891414~0.087891%2C-0.838940~0.263672%2C-1.452800~-1.406250%2C-4.279983&z=4

Трехмесячные испытания Дубнинского коллайдера в конце 2019 – начале 2020 года привели к бесснежной теплой аномальной зиме 2019-2020 в Подмосковье.

Исчезнувший в Москве снег в начале декабря 2020 года четко соответствует нажатию кнопочки включения бустера коллайдера Михаилом Мишустиным, которое транслировалось по всем Центральным каналам.

Настоящая Русская Зима в январе и феврале 2021 года это и есть период в два – три месяца, необходимый для монтажа магнита.

А резкое потепление в конце февраля 2021 года как раз четко соответствует очередному тестовому запуску Дубнинского коллайдера после монтажа магнита.

Увы, уже сейчас, 25-26-27 февраля 2021 года в Москве и Подмосковье температура достигает плюс 6 градусов по Цельсию. И положительная температура ожидается во многие дни марта.

Плюс к этому почти полное снятие карантинных мер на фоне психологического расслабления населения в связи с надеждами на вакцинацию и переоценкой эффекта от вакцинации.

Отсюда, УВЫ, вывод (с учетом инкубационного периода в 10-14 дней) в Москве примерно с 10 марта 2021 года возможно начало третьей волны коронавируса.

Кстати, заметьте, что 1200 – 2000 человек в Москве (900 – 1100 человек в Санкт Петербурге), заболевающих в день сейчас, считается большим достижением, а во время первой волны это было ужасом, против которого вводились строжайшие карантинные меры.

Эти рассуждения касаются всего Земного Шара (за исключением зоны вдоль экватора), где вместо зимне-летнего периода начинается весенне-осенний. Всюду с учетом достижения температурного режима, когда погода начинает входит в интервал 0 (Ноль) – плюс 12 градусов по Цельсию (плюс 5 – плюс 7 градусов это пик активности коронавируса).

Поэтому не расслабляетесь, пожалуйста.

Не снимайте с себя ограничений самодисциплины, не уходите в иллюзии полной победы над коронавирусом.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. В статье «Зачем нужен магнит, для доставки которого в Дубну обесточили полгорода» подробно описаны сроки монтажа магнита https://pikabu.ru/story/zachem_nuzhen_magnit_dlya_dostavki_kotorogo_v_dubnu_obestochili_polgoroda_7825752

И еще очень важный момент. Когда читаете про Дубнинский коллайдер, возьмите в голову мысль, что Дубнинский коллайдер это, возможно, единственное оружие России в тайной незримой войне коллайдеров.

США начали эту необъявленную тайную войну и гонку коллайдеров и поставили Россию перед фактом необходимости держать удар.

Поэтому, хоть и Дубнинский коллайдер – это Зло, Зло для тех, кто живет на территориях Пучков Деструкции от него, но это , увы необходимое Зло, чтобы остановить коллайдер в Брукхейвен (США) как многофункциональное оружие массового поражения и меньшее Зло, по сравнению с тем, которое может Брукхейвен сделать в России, а уж тем более во всем Мире. На войне как на Войне. И эту мысль, пожалуйста, не выпускайте из головы.

Надеюсь, что мы с Вами говорим на одном языке и, понимая что экзамен на выживание возможно только начинается, серьезно относимся к Дисциплине и Самодисциплине (у каждого свой билет своего жизненного переплета на этом экзамене на подтверждение звания Человек Разумный)

P.P.S. В Теме Форума «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров:

– глобального потепления;

– таяния ледников;

– потепления Гольфстрима и Средиземного моря;

– озоновых дыр;

– аномалий магнитного поля Земли;

– новых вирусов и болезней;

– узора зараженности и смертности от коронавируса в мире (совпадающего с геометрией расположения коллайдеров);

– экологической катастрофы на Камчатке;

– Болезни Деструкции Живых Тел;

– многого другого

и незримой войны, развязанной США, которая из планируемого бескровного приведения населения Земли к Одному Миллиарду программированием сознания из-за ошибок в расчетах превращается в настоящую кровавую бойню.

Кому интересна вся тема, проще начать с этого поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=245 , в котором даны ссылки на основные статьи.

Многие из постов опубликованы в Живом Журнале.

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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