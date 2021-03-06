Мнение: Восьмой ресурс

06.03.2021, 19:14, Разное

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Внутренний локус контроля в ресурсе секса – это сложная тема.

В других ресурса поправить локус контроля пусть не легко, но хотя бы понятно как.

В ресурсе имиджа – заниматься своим стилем, в ресурсе экономики оптимизировать расходы, в ресурсе учебы прилежно учиться, в ресурсе семьи заботиться о родителях и детях.

И только в ресурсе секса – затык.

Как ни поверни, эту тему, нужен партнер, и не просто на все готовый партнер, но и мотивирующий на все это вас.

Потому что если неохота, то себя не заставишь, а если охота, то должно быть еще охота партнеру.

Получается зависимость со всех сторон.

Все, что людям приходит в голову касаемо самостоятельной прокачки ресурса секса – это мастурбация и порнография, в крайнем случае – промискуитет, потому что найти готового и мотивирующего партнера для секс-онли – задача еще посильная, а вот иметь готового и мотивирующего на секс супруга – редкая удача.

Если собственный ресурс кажется вам полностью зависящим от другого, это не ваш ресурс.

Вот простой закон, которым вы можете всегда руководствоваться.

Ваше – это то, что зависит только от вас.

На частый вопрос, что в границах, а что нет, главный ответ вот этот. В границах то, что вы можете делать сами, не подвергая никого давлению. Вот это в границах. Для этого вы должны обладать единоличными правами на средства или получить активное согласие второй стороны.

Исходя из этого получается, что у большинства людей нет своего ресурса секса, они пытаются использовать чужой.

И ладно бы они это понимали.

Если вы понимаете, что у вас нет своего жилья, например, что вы живете в чужой квартире, вы будете аккуратно платить квартплату или как-то иначе благодарить хозяина. А если вы считаете чужую квартиру своей, вы будете таким бесцеремонным, что вас скоро выгонят.

И так с любым внешним ресурсом. Нужно помнить, что он внешний, а большинство людей считают внешний сексуальный ресурс своим.

Особенно женщины.

Мужчины, в основном, боятся своевольно посягать на женское тело, это может не понравиться полиции или другим мужчинам. А вот женщины настолько привыкли считать, что у них есть право на мужское тело, но даже не замечают этого. Многие женщины настолько уверены в том, что мужская сексуальность – их территория, что впадают в гнев, узнав, что их на самом деле не хотят, обвиняют мужчин в манипуляциях и оскорблениях.

Если женщина сталкивается с сексуальным отказом, она либо отрицает этот отказ, либо воспринимает его так болезненно, что у нее возникает полная сексуальная фрустрация.

Женщины, вот главная причина вашей сексуальной фрустрации, и легкой, и сильной – травма отказа или страх отказа. Другие причины очень редки.

И главная проблема женской сексуальности – отсутствие сексуальных границ, отсутствие уважения к мужскому телу, а совсем не "право на оргазм", как любят писать.

Из самой формулировки вот это феминистского "права на оргазм" понятно, насколько все плохо с сексуальным ресурсом женщин. Они убеждены, что мужчина обязан им оргазм, несмотря на их фрустрацию. Это все равно как если бы мужчина с эректильной дисфункцией или импотент назначал женщин ответственными за свое удовольствие.

Феминистки соглашаются с тем, что у женщин плохие сексуальные границы, но опять назначают ответственными мужчин, смещая женский локус контроля к мужчинам еще больше. Женщинам они предлагают громко и внятно озвучивать свой отказ или соглашаться, обозначая подробные условия. Например, вот это "право на оргазм" и штурманский план, чего женщине хочется получить в процессе секса и после.

Это было бы очень смешно, не будь так грустно.

В результате таких убеждений женщины гоняются за мужчинами, а догнав их, начинают озвучивать им свои условия.

И этот абсурд кочует из одной женской истории в другую.

Поэтому первое правило для любого партнерства и сексуального тоже ресурса, выглядит так.

Ваши границы на общей территории заканчиваются там, где начинается хотя бы легкое сопротивление партнера.

Сопротивление начинается не там, где возникает ссора. Это уже не начало конфликта, а его пик.

Начало конфликта там, где ваше желание столкнулось с легким сопротивлением, обычно оно выглядит как непонимание или откровенная пассивность. Когда человек поддерживает ваше стремление, он охотно и деятельно идет навстречу, а вот как только начинает тормозить или отклоняться, это уже сопротивление, и это начало конфликта.

Здесь ваши границы, то есть ваша территория или ваше КП однозначно заканчивается. В идеале надо заметить раньше, но хотя бы здесь.

И это правило для любой общей территории: либо совместный энтузиазм, либо отказ от плана, который не встречает энтузиазма второго участника и поиск компромисса. Без этого правила конфликт нарастает и общую территорию приходится делить на две личные.

Партнерский секс – это общая территория. Ничего навязывать в сексе нельзя, только в кавычках, "навязывать", как бывает, когда партнеру, обычно это женщина, хочется пококетничать и поломаться. Но если вы не уверены в своей способности отличать навязывание от "навязывания" и тонко чувствовать границы кавычек, не пересекайте эту черту. Лучше быть туповатым, чем противным.

В сексуальном ресурсе как и в любом работает та же самая формула КП. Вспомним ее.

КП = СЗ + n(ОЗ)

СЗ в данном случае это не просто значимость, а сексуальная привлекательность. Субъективная, то есть для конкретного партнера. Иными словами – это величина его желания в вашу сторону. Величина это и так динамичная, то есть подвижная, живая, изменяющаяся, а в формуле сексуального КП тем более.

В нормальной паре сексуальная СЗ друг друга нестабильна, меняется постоянно, от очень большой, когда полыхает сексуальное желание, до нулевой, когда не до секса из-за дел, или когда секс недавно был и желание удовлетворено.

Люди со слиянием любовного и сексуального ресурса очень страдают из-за непонимания нормальной динамики сексуальной СЗ. Любовная значимость может быть постоянно большой, плюс-минус, а значимость секса с человеком не может быть все время одной и той же!

После сексуальной разрядки сексуальная значимость должна падать, во время работы тоже. Если сексуальная СЗ будет постоянно высокой, это будет истощать нервную систему, это будет отвлекать от работы и других дел. Вот почему стабильно высокая сексуальная СЗ может быть только в начале отношений. Эта энергия идет на построение отношений, поддерживает мотивацию. Когда от сексуального желания постоянно "едет крыша", мужчина испытывает желание "жениться и успокоиться", утвердиться в том, что это женщина теперь его, живет с ним, и секс с ней не нужно все время держать в фокусе внимания. Того же самого хочет и влюбленная женщина. Ее тоже сексуальные мысли могут отвлекать от других дел.

К сожалению, многие люди, особенно женщины, воспринимают такую постоянную страсть как норму жизни. Они не хотят концентрироваться на работе, на бытовых делах, на творчестве, они хотят все время "гореть". И больше того они хотят, чтобы все время "горел" их партнер, подтверждая их высокую сексуальную значимость.

Это оборачивается недовольством, щипцами, подсчетом надоев, выносом мозга, обидами, бегством в ночь, и всем комплектом пыточного чемоданчика, которым из партнера пытаются извлечь страсть, а часто и из себя тоже, потому что кроме кормления короны очень хочется и самой "гореть", вытряхивая из своего организма дофамин любыми способами.

Это сексуальная распущенность, даже если речь идет об одном партнере. Если вы хотите постоянно сексуально гореть и извлекать огонь из своего партнера, значит вы не хотите всерьез заниматься другими ресурсами, значит вы не чувствуете обязательств перед близкими, не хотите фокусироваться на работе, на учебе, на развитии экономики и прокачке имиджа. Вы хотите получать перманентный кайф, пропуская через себя сексуальный поток, отдаваться вибрациями и волнениям, хотите думать и говорить о сексе, чтобы поддерживать в себе приятный жар. Вот в этом заключается распущенность. Это как все время прибухивать, и не в отпуске, а круглый год, начиная с утра и до вечера.

Обычно это быстро заканчивается. Из-за внешнего локуса вы не чувствуете слияния границ и проецируете на партнера желание, считая, что страсть охватывает вас в равной степени. Так вы не замечаете, как партнер уклоняется от вашего жара, а когда вам наконец становится заметен сексуальный дисбаланс, вас охватывает обида.

Иногда авторы в письмах пишут смиренное "решила убрать щипцы", но по описаниям понятно, что они обиделись. Вместо навязчивого жара появляется демонстративный холод, маленькие обиженные глазки, поджатый в куриную гузку рот, в общем щипцы становятся противней и больше.

Вчерашняя автор сообщила мужчине, что секс ее перестал интересовать. В письме она сделала вид, что это была забота о нем, но это была ее гордость. Если ему не очень надо, то ей тем более. Как это прозвучало для него? Как отказ ему в сексуальном интересе. И эта автор еще не рапан, а рапаны, решив "убрать щипцы", стараются как можно сильней долбануть скалкой, наказать отлучением от тела.

Большинство девушек, заметив, что партнер не отвечает на их сексуальное влечение двойным восторгом, изо всех сил стараются отморозиться. Они пишут в письмах, что решили "убрать щипцы", а на самом деле убирают не щипцы, а вложения, лишают партнера своей любви, своего влечения, своего тепла. И это не только девушки, мужчины так тоже поступают.

Получается, что если у людей есть влечение, они орудуют щипцами и тянут двойной ответ на свое влечение, а если решили убрать щипцы, отключают и влечение, начинают смотреть на партнера как на пустое место.

Их значимость сначала падала от щипцов, а потом стала падать от того, что они охладели.

В формуле КП = СЗ + n(ОЗ), если упростить, СЗ – это влечение вашего партнера к вам, а n(ОЗ) – ваше влечение и ваши сексуальные инициативы в границах.

Не глупо ли, заметив, что одна составляющая мала, блокировать и вторую?

За счет второй, аккуратно вписанной в границы, можно было бы расширять КП и растить СЗ.

"Аккуратно вписанная в границы" n(ОЗ) – это значит такая, которая приятна человеку.

Пока вы не угробили свою сексуальную СЗ и партнеру остается нужен с вами секс, n(ОЗ) достаточно простая вещь.

Это ваше влечение и шаги к сексу.

А если секс партнеру с вами не нужен, по любой из причин, n(ОЗ) должна стать намного деликатней. Вы не можете делать шаги к сексу, но вы все еще можете и должны проявлять сексуальную симпатию, если хотите, чтобы СЗ и КП ваши росли. Вы не должны превращаться в отмороженную рыбу.

Когда КП уже близко к нулю, возникает много вопросов, главный из которых:

"Как не сделать свою n(ОЗ) щипцами?"

Лучше всего не доводить свое КП до таких малых величин, когда любая симпатия может выглядеть как щипцы, но если так вышло, надо обратить внимание вот на что.

Щипцы – это отрицательная n(ОЗ), это когда вы не сами вкладываетесь, а тянете вложения из человека.

Если вы переоцениваете свою СЗ и сливаете границы с человеком, вы всегда будете тянуть вложения, думая, что это ваши вложения. Так многие женщины думают, что секс – это их вложения, хотя тянут этот секс из мужчин.

Очень важно увидеть, что мы сейчас разбираем сексуальное КП, а это не то же самое, что любовное.

Ваше любовное КП может быть довольно большим, СЗ любовная большая, n(ОЗ) любовная тоже немаленькая, а сексуальная СЗ при этом будет низкая, и это совсем не повод рвать отношения с человеком. Если речь идет о супруге, с которым дети, разводиться из-за секса глупо, это черное поле сразу в двух ресурсах, и любовном, и семейном, и это большие хвосты. Но если речь идет не о супруге, главное тоже любовная СЗ. Если при хорошей любовной СЗ, у вас нулевая сексуальная СЗ, это значит, что с ресурсом секса у вас все очень плохо, и в других отношениях скорее всего будет то же самое. Бывает иногда, что вы не нравитесь человеку физически и отсюда его сексуальный плюс, но в этом случае как правило и в любви у него тоже плюс. Если же человек вас любит, вы нравитесь ему внешне и вызываете в нем явную симпатию, но секса с вами он не хочет, у вас проблема в сексуальном ресурсе.

Никогда не приписывайте проблему партнеру. Это не с его ресурсом проблема, если влечения нет в вашу сторону. Хороший ресурс вызывает поток в свою сторону.

И подключение сексуального ресурса как и любого ресурса начинается с установки внутреннего локуса контроля.

Иметь внутренний локус контроля в сексе – это значит не воспринимать партнера как ответственного за ваше удовольствие.

Вот мы вчера разбирали внутренний локус в разных ресурсах и видели, что пока человек обращает открытую хлеборезку к ресурсу, прокачки не будет.

В случае с сексуальным ресурсом прокачка означает, что вы прокачиваете собственный сексапил, а шаги в общем поле делаете только тогда, когда у вас появляется необходимая площадь КП.

КП растет с ростом вашей сексуальной СЗ, с ростом влечения в вашу сторону. До этого момента влечение в сторону партнера должно выражаться очень деликатно, не переходя в наступление. Но выражать холод и подчеркивать дистанцию нельзя ни в коем случае, это отрицательная n(ОЗ) – щипцы и скалки. Не используйте мстительно любой повод, чтобы напомнить партнеру, что он вас не хочет, не убирайте его руки от себя, если он (она) обнимает вас спонтанно, не выносите мозг своей болюшкой, уберите с нее фокус, расслабьтесь.

Попозже разберем конкретные ситуации, чтобы предметно посмотреть, какие действия в красном поле, какие нет, но обвинения и нытье могут быть в красном поле, когда это красное поле очень большое, и ваше нытье как бальзам на душу. Если речь идет о КП близком нулю, забудьте любое грузилово вообще, если ваша цель не рост плюса партнера.

Самым важным для сексуального ресурса является прокачка сексапила. Вот чем вы можете заниматься всегда и без всякого участия партнера. Сексапил – это сексуальная привлекательность.

По большому счету – это и есть прокачка ресурса секса. Не надои, не количество актов или партнеров. Это наоборот разрушение ресурса. Ресурс секса – это ваш сексапил, а главное – сексуальная энергия, которая является общей валютой для каждого ресурса. Восьмой ресурс – банк жизненной энергии, эта энергия хорошо конвертируется, то есть сублимируется и в творчество, и в здоровье, и в работу, и во все. Заниматься сексом не вредно, но это совсем не цель сексуального ресурса. А если мы говорим о сексуальных действиях в черном поле, то есть о сексуальных щипцах и создании сексуальных лярв, суккубов и инкубов, то это слив не только сексуальной энергии, но и жизненной, то есть общее истощение банка энергии. Когда у человека много сексуальной энергии, у него не только высокая спонтанность, эта спонтанность имеет особую концентрацию, большую плотность.

Вот по магнетизму и сексапилу можно узнать человека с хорошо прокаченным сексуальным ресурсом. И еще по одному особому качеству, о котором я расскажу в следующий раз.

А человека с явной фрустрацией в ресурсе секса как можно узнать?

Опишите все признаки таких людей. Их много. Не останавливайтесь на одних и тех же.

Заодно посмотрим, как вы понимаете 1) фрустрацию, 2)сексуальность, 3)сексуальную фрустрацию.

И когда опишете, я продолжу про сексуальный ресурс и опишу наконец-то самое главное – прокачку сексапила.