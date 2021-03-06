 

В операционной системе iOS 14.5 больше нельзя выбрать музыкальный сервис по умолчанию

06.03.2021, 19:00, Новости дня
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Бета-версия операционной системы iOS 14.5 вышла еще месяц назад. По словам представителей компании Apple, здесь больше всего изменений с момента выхода четырнадцатой ОС.

Одним из сюрпризов для пользователей стала невозможность установить по умолчанию музыкальный сервис, что, откровенно говоря, принесло некоторые неудобства многим владельцам гаджетов «яблочной» компании.

Однако разработчик считает, что таким образом легче будет изучать предпочтения пользователей и определять дальнейшие направления развития таких сервисов. Впрочем, данное решение нельзя назвать окончательным. Скорее всего, в компании еще поэкспериментируют, пока не найдут наиболее оптимального варианта решения.



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