 

Мнение: Пожары в Хамране

06.03.2021, 18:58, Разное
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В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6604444.html
Последствия удара ракеты "Точка-У" выпущенной с авиабазы Кувейрис по нефтяному рынку к северу от Аль-Баба в районе Хамрана.
Пожары на месте удара не могут потушить даже спустя 19 часов после удара. Дым от пожаров был заметен даже из космоса.


По заявлениям боевиков, на момент удара на стоянке находилось до 150 цистерн с сырой нефтью и топливом.

Последствия.

В целом, "Точка" очень удачно зашла.

Источник: Colonel Cassad



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