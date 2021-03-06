Джапарова о Крыме: Для России истребление коренного населения – традиционная политика

06.03.2021, 18:56, Новости дня

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В оккупированном Крыму происходят репрессии в отношении крымских татар. Об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила еженедельнику “Український тиждень” в интервью, которое было опубликовано 6 марта.

“Почти с первых дней оккупации АРК и города Севастополя РФ выбрала преследование крымских татар едва ли не главной мишенью репрессивной машины. Что неудивительно, ведь для авторитарных систем РФ это традиционная политика: истребление коренного населения”, – сказала дипломат.

Она отметила, что и в конце XVIII века, когда произошла первая аннексия Крыма, российские власти “репрессировали духовную и интеллектуальную элиту, когда началось масштабное переписывание истории крымских татар и уничтожение крымскотатарской идентичности вообще, а также русификация региона”.

“Депортация 1944 года поставила крымских татар в условия выживания, когда почти половина народа умерла от голода и болезней. Попытка аннексии 2014 года для крымских татар стала очередным ударом и, по сути, возвращением в ту репрессивную действительность, против которой народ боролся десятки лет”, – объяснила Джапарова.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Европейский суд по правам человека 14 января большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.

По информации Крымской правозащитной группы, на конец 2020 года 109 крымчан находились в тюрьмах по политически или религиозно мотивированным приговорам.

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