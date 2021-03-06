В Киеве прошла акция в поддержку возвращения Гостиного двора столичной общине

06.03.2021, 18:56, Новости дня

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В Киеве 6 марта прошла акция общественности у Гостиного двора с требованием вернуть его общине столицы, об этом организаторы сообщили в Facebook на странице “За восстановление Гостиного двора”.

“Где план работ по ревитализации Гостиного двора?! Киевляне теряют терпение. В самом историческом центре по вине бездействующего правительства – огромная руина, памятник коррупции и несостоятельности Украинского государства. Киевляне сегодня лишены права самостоятельно спасти Гостиный (памятник национального значения) от разрушения, потому что правительство отдало это здание рейдерам, которые сейчас его разрушают. Почему до сих пор Гостиный двор занят рейдерами?!” – сказано в описании мероприятия.

На акции участники заявили, что из-за бюрократических проволочек центральных органов власти затягивается обновление Гостиного двора, тогда как киевская городская власть давно могла бы отреставрировать памятник, пишет агентство “РБК-Украина”.

“Требуем: 1. Прогнать рейдеров из государственной собственности. 2. Немедленно начать процесс восстановления Гостиного, предоставить проектную документацию и начать работы. 3. Способствовать созданию в Гостином дворе общественного пространства – центра самоуправления киевлян, а также музейных, образовательных и культурных учреждений”, – пишут активисты.

Председатель комитета общественного совета при Киевской городской государственной администрации по вопросам децентрализации, самоуправления и агломерации Тарас Билинский отметил в Facebook, что сегодня на акции было около 300 человек.

https://www.facebook.com/TapacBilinsky/posts/4097620030300194

4 марта он сообщал о такой же акции, которая прошла под Министерством культуры и информационной политики Украины.

Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, был построен в 1809 году.

Мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что после того, как город прошел все бюрократические процедуры и согласования с чиновниками относительно передачи Киеву Гостиного двора, “голос подало Министерство культуры”. Он отмечал, что город готов отремонтировать здание, создать в нем общественное пространство, музей Киева, разместить другие экспозиции, однако Министерство культуры и информполитики блокирует этот процесс.

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