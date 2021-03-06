Россия и Франция тайно выслали дипломатов друг друга – СМИ
06.03.2021, 18:56,
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В конце 2020 года были высланы российские дипломаты из Франции и французские дипломаты из РФ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило 4 марта Les Echos.
Собеседники издания утверждают, что взаимная высылка происходила “в условиях строжайшей секретности”.
Это произошло после того, как сотрудника экономической службы посольства России в Париже поймали на шпионаже. Франция выслала этого дипломата.
В ответ Москва выслала сотрудника экономической службы французского посольства в РФ.
В странах Евросоюза регулярно выявляют российских дипломатов, которые, как утверждают спецслужбы, занимаются шпионажем. В частности, в декабре 2020 года о таких случаях сообщали в Нидерландах и Болгарии, после чего россияне были высланы из этих стран.
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