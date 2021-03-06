 

Ученые выдвинули гипотезу о причинах гендерного демографического неравенства на планете

06.03.2021, 18:52, Разное
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Зарубежные исследователи провели аналитическую работу, целью которой было выяснение причин гендерного неравенства при рождении потомства на Земле. По мнению исследователей, корректировку баланса осуществляет сама природа в процессе эволюции.
В основе научной работы ученых лежали статистические данные по рождаемости, согласно которым в последние десятилетия количество рожденных мальчиков несколько превышало число появившихся девочек в примерном соотношении 105 к 100. Также анализ прошлых временных периодов продемонстрировал, что тяжелые исторические периоды в виде войн, постоянных лишений и т.п. также провоцировали тенденцию к увеличению баланса рождения в сторону представителей сильного пола. Согласно предположениям ученых, эволюция осуществляется методом проб и ошибок, при этом предсказание жизненных качеств, необходимых для осуществления планов, является довольно затрудненным. Именно поэтому сама природа создает некий запас различных вариаций, проводя среди самцов постоянный естественный отбор, в особой степени определенный ухудшениями общих условий жизни как в определенных местностях, так и в общем на планете. В итоге продолжают жить наиболее сильные и выносливые представители мужской половины человечества, однако для общего обеспечения баланса при рождении должен создаваться некоторый запас.

При этом, во времена общих улучшений жизненных условий на Земле количество рожденных мальчиков и девочек примерно выравнивается, и это подтверждает статистика прежних лет. Постоянство же представительства прекрасной половины человечества специалисты объясняют тем, что именно женщины-самки являются “гарантом” возможности продолжения рода людей, поэтому природа таким образом оберегает их. Впрочем, как признали сами ученые, описанная гипотеза является в большей степени аналитической, а коренные причины доподлинно пока установить не удается.

Источник: rg.ru



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