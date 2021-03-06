 

Россиян, использующих печное отопление, предложили проверить на антисемитизм

06.03.2021, 18:51, Разное
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В ходе конференции “Россия: антисемитизм, проблемы, достижения”, проходившей в Ельцин-центре, представитель Конгресса еврейских общин России Ицхак Рабинович посетовал на возросшие антисемитские настроения в сети “Интернет” и сельской местности.

– Ну то, что евреи во всём виноваты, я уже привык и в отдельных моментах могу согласиться, но беспокоит нетолерантное отношение к одному из государствообразующих народов России. Недавно мне понравились слова президента, который подчеркнул, что в России должно быть комфортно всем гражданам, независимо от их национальности и вероисповедания, но, к сожалению, не все россияне так благосклонны к носителям иудаизма. Некоторые просто не любят, а часто я читал в сети и слышал фразы, мол мало вас Гитлер сжёг. Причём это звучит даже применительно к представителям интеллигенции 9 мая, когда должен сплотиться весь народ. Я боюсь, что некоторые из таких недоброжелателей осуществили свои намерения, – заявил Рабинович.

Его высказывание было поддержано большинством участников конференции.

Представитель «Единой России» Александр Хинштейн направил депутатский запрос Генпрокуратуру с требованием организовать комиссии для мониторинга всех жилых помещений в Российской Федерации, где используется печное отопление. В их состав должны войти сотрудник правоохранительных органов, представитель МЧС и раввин.

Заподозренные в намерении совершить преступление россияне будут немедленно задержаны и предстанут перед судом. В случае, если факты противоправных действий не подтвердятся, Хинштейн пообещал отозвать запрос.

Первые рейды по борьбе с бытовым антисемитизмом пройдут в апреле этого года. Владельцам печей рекомендовали привести оборудование в надлежащий вид.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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