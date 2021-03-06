 

В Совфеде считают, что США не удастся остановить «Северный поток – 2»

06.03.2021, 18:40, Новости дня
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США не удастся остановить «Северный поток – 2», американская администрация не решится на новые санкции, угрожающие европейской экономике, сообщил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, отметив, что Вашингтон уже находятся «в затруднении» в плане санкций против России.

Ранее офис президента Украины попросил США ввести всеобъемлющие санкции против России, в том числе, в отношении «Северного потока – 2».

«Все понимают, что рестрикции в отношении «Северного потока – 2» – это санкции не против России, а против ФРГ и других европейских стран, заинтересованных в поставках российского газа напрямую. В Европе понимают, что это дешевле и надежнее, чем газ через Украину», – цитирует РИА «Новости» сенатора.

Понимая это, как отметил Цеков, в Вашингтоне не пойдут на действия, наносящие прямой урон европейской экономике.

Он также считает, что США уже находятся «в затруднении» в плане санкций против России, поскольку «их очень много, а результатов пока никаких». «Но понятно, что все это будет продолжаться, поскольку Украина продолжает оставаться орудием Вашингтона в борьбе против России», – подчеркнул сенатор.

Ранее замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев просит США ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим» в отношении России. По ее словам, украинская сторона «была бы признательна, если новые санкции будут введены в отношении «Северного потока – 2».

В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Президент РФ Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.



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