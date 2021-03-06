 

В Сирии осудили Турцию за невыполнение обязательств по Идлибу

06.03.2021, 18:40, Новости дня
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Турция уже год не выполняет обязательства по подписанному в Москве президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом договора по Идлибу, Анкара надеется оставить ситуацию на сирийском севере напряженной для возможного торга с Москвой по спорным вопросам в других регионах, считает политолог Али Аль-Ахмад.

«Турция не хочет выполнять обязательства по Идлибу, так как у Эрдогана и его партии амбициозные планы не только по части Сирии, но и в других регионах мира, в том числе и в Нагорном Карабахе. Они хотят расширять свое влияние, используя религиозный фактор в мире. Идлиб остается картой в руках Анкары, которая может влиять не только на переговоры по Сирии, но может влиять и на происходящее на мировой арене. Турция может использовать ее в переговорах с Россией по Ливии и Нагорному Карабаху, например, или в других регионах», – передает комментарий эксперта РИА «Новости».

«Москва действовала и продолжает действовать так, чтобы не допустить прямого столкновения между Россией и Турцией или Сирией и Турцией. Так как это в первую очередь будет играть на руку США в их политике на Ближнем Востоке, которые хотят организованного хаоса в этом регионе», – добавил Аль-Ахмад.

Напомним, Путин и Эрдоган на встрече в Москве 5 марта 2020 года достигли договоренностей о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб. Стороны подтвердили в документе приверженность «астанинскому» формату и договорились о проведении совместных патрулирований.



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