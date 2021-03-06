04.03.21. Сообщение от местных жителей

06.03.2021, 18:28, Разное

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«В данный момент (день 01 марта 2021 года 15:45), в городе Дзержинске (Торецк) в районе соц городка на тягачах привезли и разгружают огромное количество украинских БМП. Возле 52 го магазина производится разгрузка личного состава и боеприпасов. Вперед поехала ОБСЕ и военная полиция. Техника стоит возле жилых домов. Помимо легкой бронетехники много танков и дальнобоя. Укры готовятся к тотальному штурму и прорыву линии фронта. Очень много топливозаправщиков и солдат в полной боевой амуниции”.

Сообщение от мирной жительницы: “Укры в Дзержинск нагнали техники. Солдат много. Очень агрессивные. Натащили танков и больших грузовиков с трубами вместо кузовов. В магазинах не расплачиваются, воруют товар, огрызаются, угрожают что будут резать скоро вату в Донецке. Много тех кто с нацистскими нашивками на мундирах”.

Сообщение-подтверждение от подполковника НМ ЛНР Андрея Марочко: “По сообщениям – на Ж/Д станции Рубежное отмечается скопление большого количества вооружения и военной техники ВСУ. ?В их составе дальнобойная артиллерия, автомобильная и гусеничная техника, бронетранспортеры. Возле разгрузочной площадки стоят топливозаправщики».

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