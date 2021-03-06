Власти Нью-Йорка замалчивали данные по смертности в домах престарелых

06.03.2021, 18:12, Новости дня

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Как выяснили СМИ, летом советники губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо надавили на Департамент здравоохранения и заставили его убрать из доклада по ситуации с коронавирусом в домах престарелых и инвалидов часть данных по смертности. В итоге число смертей было существенно занижено, пишет Insider. Власти настаивают, что они опустили часть информации, потому что она не соответствовала другим данным, и позднее дополнили доклад.



Reuters

Советники губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо надавили на сотрудников Департамента здравоохранения, чтобы те помогли скрыть реальные показатели смертности от COVID-19 в домах престарелых и инвалидов прошлым летом, пишет Insider.

Речь идёт о докладе, составленном нью-йоркским Департаментом здравоохранения и опубликованном в июле 2020 года. В документе рассматривалась ситуация с распространением коронавируса в домах престарелых и инвалидов. Доклад был составлен в качестве ответа на критику мартовского приказа, который запрещал соответствующим учреждениям отказывать в приёме людям только на основании положительного результата теста на COVID-19.

Как удалось выяснить газете The Wall Street Journal, в документе изначально содержались данные по смертям как в самих домах престарелых, так и в больницах, куда отправляли пациентов, заражённых в учреждениях. Однако советники Куомо настояли на том, чтобы информацию о смертности в больницах удалили из доклада.

По данным New York Times, помощники губернатора сами переписали документ, что повлекло за собой конфликт с некоторыми высокопоставленными сотрудниками Департамента здравоохранения и уход ряда из них из ведомства.

В итоге число смертей в домах престарелых и инвалидов оказалось значительно преуменьшено. Если в июльском докладе этот показатель составлял 6432 человека, то, как выяснилось теперь, он превышает 15 тыс. Ранее Куомо заявлял, что был вынужден скрыть эти данные, потому что опасался политически мотивированной проверки со стороны администрации экс-президента Дональда Трампа. Но, как стало известно теперь, команда губернатора сокрыла информацию ещё до того, как федеральные власти подали на неё запрос.

В комментарии Insider, предоставленном администрацией Куомо, представитель Департамента здравоохранения Гэри Холмс заявил, что целью июльского доклада было показать, каким образом коронавирус попал в дома престарелых и инвалидов на пике пандемии. Власти объясняют, что документ должен был продемонстрировать, что распространение COVID-19 в этих учреждениях началось с персонала, а не из-за мартовской директивы губернатора.

«Хотя в ранних версиях доклада содержались данные по смертям за пределами учреждений, рабочая группа по коронавирусу была неудовлетворена тем, что эта информация не сходилась со статистикой больниц, поэтому в окончательную версию доклада были включены только смерти в самих учреждениях», — подчеркнул Холмс. Он также добавил, что доклад был обновлён в прошедшем феврале и теперь содержит и данные по смертности в больницах.

Как напоминает Insider, в январе генпрокурор Нью-Йорка Тиш Джеймс обвинила Куомо в преуменьшении смертности в домах престарелых на 50%. В феврале СМИ опубликовали содержание телефонной беседы одного из помощников губернатора, в которой говорилось, что его команда скрыла данные по смертям. Из-за этого ряд демократов и республиканцев предложили лишить Куомо чрезвычайных полномочий, которые он получил в условиях пандемии, и призвали главу Нью-Йорка уйти в отставку.

Кроме того, сейчас губернатор столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми сразу несколькими женщинами, что опять-таки привело к призывам к отставке.