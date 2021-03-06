 

В Москве набирает обороты вакцинный туризм

06.03.2021, 18:12, Новости дня
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В Москве делают прививки не только россиянам, но и иностранцам, живущим в России, например, студентам московских вузов. Впрочем, даже россияне, живущие за рубежом, приезжают в Москву, чтобы ввести вакцину от коронавируса, передаёт France 24.

 

Красная площадь в Москве и её знаменитая торговая галерея в отсутствие обычных туристов встречают желающих привиться вакциной «Спутник V».

МЕДСЕСТРА: Сумочку и вещи вот на тот стул.

Азим — студент Высшей школы экономики Москвы из Бангладеша. Он только что принял вторую дозу вакцины.

МЕДСЕСТРА: Вдох! И всё.

АЗИМ: Первый раз было очень больно. Первый день была температура, голова болела и всё тело.

И всё же Азим очень рад, что смог привиться.

АЗИМ: Это первая вакцина в мире. По-моему, это будет хорошо. Я знаю здесь людей из Вьетнама, Индонезии, Америки, Италии, они тоже получили эту вакцину.

Но учитывая что границы до сих пор частично закрыты, иностранцам сложно приехать в Россию. Так что прежде всего приезжают русские.

АЛИНА ДРОБЫШЕВСКАЯ, россиянка, которая живёт в Германии: Это сертификат, который удостоверяет, что я сделала вакцинацию в России. По приезду в Германию я очень надеюсь на то, что моя вакцина будет признана.

Алина живёт в Германии и возвращается туда после того, как провела в Москве чуть больше месяца, чтобы сделать прививку.

АЛИНА ДРОБЫШЕВСКАЯ: В Германии процесс вакцинации займёт примерно год, а может, даже и больше. И если бы я делала вакцину в Германии, то мне пришлось бы стоять в очереди. У меня даже не было российского паспорта, когда я приехала. И меня привили буквально за пять минут.

Официально в Москве только у россиян есть право на получение вакцины. Но на деле правила гораздо мягче. Учитывая успех «Спутника V», Владимир Путин рассчитывает, что он скоро завоюет и европейский рынок.

Дата выхода в эфир 05 марта 2021 года.

 



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