 

«Пусть стихнет лязг оружия» – Папа Римский призвал Ирак к примирению

06.03.2021, 18:12, Новости дня
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Папа Римский Франциск прибыл в Ирак, начав первый в истории визит действующего понтифика в эту страну, передаёт France 24. По данным канала, в конце первого дня визита Франциск обратился к прихожанам католической церкви, осудив насилие и конфликты.

На иракскую землю впервые в истории прибыл действующий Папа Римский. Папу Франциска на посадочной площадке Багдадского аэропорта встретил премьер-министр страны. Несмотря на пандемию коронавируса и введённый на всей территории Ирака локдаун, многие иракцы вышли на улицы, чтобы засвидетельствовать своё почтение понтифику на его пути в президентский дворец. 

МУЖЧИНА: Честно говоря, ощущения замечательные. Меня переполняет радость. 

ЖЕНЩИНА: Настроение, конечно, отличное. Мы очень довольны, ведь мы и не ждали, что когда-нибудь сможем увидеть Папу. 

Проведя встречу с президентом Ирака Бархамом Салехом, Папа Франциск выступил со своим первым в ходе визита обращением, призвав иракских христиан активнее участвовать в общественной жизни, а также осудив насилие и распри. 

ПАПА РИМСКИЙ ФРАНЦИСК: Пусть стихнет лязг оружия. Пусть будет пресечено его распространение — и здесь, и на всей Земле. Пусть исчезнут интересы отдельных сторон — интересы, которые не учитывают чаяния местного населения. 

Позднее в тот же день Папа Франциск посетил собор Пресвятой Девы Марии Заступницы, где в 2010 году произошло самое страшное в истории Ирака нападение на христиан, в ходе которого погибли 53 человека.  

Меньше чем за 20 лет число католиков в Ираке сократилось с 1,5 миллиона до менее 400 тысяч.  

В субботу визит Папы продолжится, и в его повестке есть один особенно исторический момент — первая встреча понтифика с великим аятоллой Али Систани. 

Дата выхода в эфир 05 мая 2021 года.



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