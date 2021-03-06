Представлены новые флагманские смартфоны Meizu 18 и 18 Pro

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06.03.2021, 18:10, Новости дня
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Данное событие ранее было анонсировано в интернет-СМИ. Китайская компания Meizu представила два новых флагмана – смартфоны моделей 18 и 18 Pro. Оба гаджета наверняка заинтересуют любителей хорошего «железа». Однако экспертов несколько смутили цены.

Все-таки китайские смартфоны могли бы быть и подешевле, отмечают специалисты. Хотя начинка действительно стоящая. Так, в модели Meizu 18 установлен экран с диагональю 6,2 дюйма, обеспечивающий изображение, соответствующее Super AMOLED. Частота обновления картинки здесь 120 Гц. Устройство оснащено чипом Snapdragon 888.

Размер экрана в Meizu 18 Pro составляет 6,7 дюйма по диагонали. В основе лежит то же самый процессор. Кроме того, есть быстрая зарядка мощностью 40 Вт и еще много плюшек.



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