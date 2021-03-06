Мнение: Провалы в памяти

06.03.2021, 18:08, Разное

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В дополнение и для уточнения недавней истории с возложением цветов к могилам пленных венгров умерших в плену, которых "по ошибке" выдавали за героев ВОВ.

Возвращаясь к теме возложения цветов на могилу венгерских военнопленных…

Постепенно проясняется, откуда идет это все. Сейчас проклятия сыплются на головы юных иванов, родства не помнящих и истории не чтящих, но на самом деле не только в них дело. Ребятишки, я так понимаю, добросовестно исполнили распоряжение вышестоящего руководства. То, что исполняли они, не активируя мозга, не заглянув даже в википедию, их не красит, конечно, но все же.

Есть такой сайт «япомню.рф». Большой проект, амбициозный. Интерактивная карта, на которой отмечены всевозможные памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. На сайте указано, что в работе над ним участвуют Минобороны, Российское военно-историческое общество, «Волонтеры Победы» и т.д. Не сообщается, какое отношение к нему имеет «Единая Россия», но, когда все только запускалось, на сайте «ЕР» было опубликовано несколько материалов об этом проекте, тему обильно комментировал депутат Хинштейн, судя по всему, партийный куратор. «Впервые мы делаем попытку нанести на интерактивную карту все объекты, связанные с памятью о Великой Отечественной войне и Великой Победе», – говорил он.

Так вот. Проект, на самом деле, хороший и нужный. Но, естественно, не обошлось без косяков. Находим на карте город Орск. Ага, вот Вечный огонь, мемориал Славы, дом, где жил Герой Советского Союза… Вот братская могила советских воинов, умерших от ран в санитарных поездах… На каждый из объектов кликнешь – выскакивают фотографии. Удобно. Хорошая задумка.

А вот давайте кликнем по объекту «Воинское захоронение» на Цыганском кладбище? А давайте. Тем более, что никаких воинских захоронений (а, согласно ст. 3 закона РФ от 14 января 1993 года, воинские захоронения – это «захоронения погибших при защите Отечества с находящимися на них надгробиями, памятниками, стелами, обелисками, элементами ограждения и другими мемориальными сооружениями и объектами», то есть речь идет исключительно о наших солдатах, никак не вражеских) там, вроде бы, нет и не было.

Кликаем на карту – оппа, памятник румынским военнопленным. Заключенным все того же орского лагеря №260. Кстати, на фото виден уголок еще одного обелиска, покрупнее – это памятник германским военнопленным (там общая яма была, точнее, много ям, куда бросали, не разбирая, трупы умерших в лагере немцев, румын, венгров, да и русских-украинцев-белорусов-латышей, служивших вермахту, так что памятников можно поставить много рядышком). Немецкий обелиск фоткать для патриотического проекта «япомню» не стали, видимо, фоткающий смутно припоминал, на чьей стороне воевала тогда Германия, а вот по поводу Румынии как-то не шелохнулось ничего в памяти, и это фото, не заморачиваясь, вывалили на сайт.

Конечно, тут не такой громкий и очевидный провал, как с возложением цветов. В принципе, люди, реализующие проект, могут даже сказать: «А что, мы разве заявляли, что будем только советские захоронения на карте отмечать? Сказано, что цель – отметить «памятные места, связанные с Великой Отечественной войной», а румынские солдаты в ней по-своему участвовали, так что все в порядке, разве что термин «воинское захоронение» не очень удачно употребили». И, вроде как, формально будут правы. Но только формально.

В общем, на молодняк все сваливать не стоит, историческая амнезия и у представителей старшего поколения встречается. Даже у профессиональных патриотов.

И еще о невежественных мудаках.

Директор ООО «Рэдиум Инвестиции» Виктор Титарев критически высказался по поводу присвоения Омскому аэропорту имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Предприниматель назвал его «великомучеником» и вспомнил факт из биографии генерала.

– Нельзя называть такие объекты в честь великомучеников. Карбышев, конечно, совершил подвиг, никто этого не отрицает. Но этот человек, будучи в чине подполковника, перешел из белой армии в красную. Он ведь присягал на верность царю и Отечеству! По формальным основаниям он изменник, – заявил Титарев в интервью изданию «Трамплин».

Текст присяги в царской армии, которую принимал Карбышев.

Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Его Евангелием в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству Самодержцу .

Всероссийскому и Его Императорского Величества Всероссийского Престола Наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови и все к Высокому Его Императорского Величества Самодержавству силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности исполнять.

Его Императорского Величества государства и земель Его врагов телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к Его Императорского Величества службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может.

Об ущербе же Его Императорского Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать потщуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, а предпоставленным надо мною начальником во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти, свойства и дружбы и вражды против службы и присяги не поступать, от команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду и во всем так себя вести и поступать как честному, верному, послушному, храброму и расторопному офицеру (солдату), надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий.

Император Николай II отрекся от престола после Февральской Революции.

Великий Князь Михаил Александрович также отказался от престола.

Соответственно, никаких Императорских величеств, которым клялись служить военные не осталось. Романовы де-факто и де-юре сами освободили их от присяги.

К изменившим присяге и фактическим клятвопреступникам можно отнести лишь тех царских генералов и офицеров, которые участвовали в заговорах против Николая II и склоняли его к отречению – сюда можно отнести Алексеева, Крымова, Рузского, Колчака и т.д. и т.п.

Карбышев же как и подавляющая часть русского офицерского корпуса был освобожден от присяги и далее уже сам мог выбирать, на чьей стороне воевать в Гражданской войне. Карбышев сделал правильный выбор (на сторону большевиков он встал уже в декабре 1917 года), который привел его к той ситуации, где он обессмертил свое имя, на которое сейчас пытается прыгать подобная жалкая тля, которую в годы Великой Отечественной Войны легко представить в роли хиви или охранника в концлагере.

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