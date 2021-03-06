 

Чехия экстрадировала в США двух украинских хакеров

06.03.2021, 18:06, Новости дня
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Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег. Об этом сообщает Radio Prague International.

По версии следствия, они входили в организованную группу киберпреступников, действующих во многих странах.

Группа была выявлена полицией в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США, сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Чехии Ярослав Ибегей.

Двое украинцев были задержаны полицией Чехии в феврале прошлого года. В настоящее время оба находятся в США. По словам Ибегея, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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