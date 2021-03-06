 

Школы некоторых областей Украины переводят на дистанционку

06.03.2021, 18:06, Новости дня
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В Украине в четырех областях детей переводят на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. На дистанционном обучении также находятся ученики областей из “красной” зоны карантина – Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

В пресс-службе Львовской ОГА сообщили, что с 9 марта на дистанционное обучение переводят школы во Львовской области. Такое решение приняла 5 марта областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Также с 15 марта школам рекомендовали начать каникулы.

“По итогам заседания комиссии заведениям общего среднего, внешкольного, профессионального предвысшего и высшего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений, с 9 марта рекомендуют перейти на удаленный режим обучения”, – говорится в сообщении.

В Одессе ученики пятых – 11-х классов переходят на дистанционное обучение с 15-го по 19 марта, сообщала в Facebook директор департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич. По ее словам, с 22-го по 26 марта в одесских школах будут каникулы. Ученики младших классов также будут учиться дистанционно по желанию их родителей.

В школах Одесской области дистанционное обучение введут, вероятно, через неделю, заявлял директор департамента образования Одесской облгосадминистрации Александр Лончак.

В Винницкой области на дистанционное обучение еще 3 марта перевели учеников первых – четвертых классов, сообщали в ОГА.

6 марта в Украине обновили карантинное зонирование, в “красную” зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Киев находится в “оранжевой”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 6 марта в Украине коронавирус подтвердили у почти 1,4 млн человек, 26,9 тыс. пациентов умерли, почти 1,2 млн выздоровело.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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