Турчинов назвал четыре фактора, которые способствовали оккупации Крыма Россией

06.03.2021, 18:06, Новости дня

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В начале 2014 года, когда Россия начала оккупацию Крыма, у украинских властей был ограничен инструментарий для защиты полуострова. Такое мнение 6 марта 2021 года в эфире “24 канала” выразил и.о. президента Украины в 2014 году Александр Турчинов.

По его словам, Крым можно было защитить, если бы Украина:

не отказалась от стратегического (ядерного) оружия;

не допустила бы создания на полуострове мощной российской базы;

не подписала Харьковские соглашения;

системно не уничтожала и не разоружала армию.

“Вы знаете, то состояние, когда говорят, что Крым можно было защитить… Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать свою страну. […] Континентальная война была главной опасностью, – сказал Турчинов.

Он считает, что Украина смогла тогда сломать планы Кремля и, когда Россия увидела, “как удалось подавить все сепаратистские мятежи” – от Харькова до Одессы, Москва начала военную операцию на Донбассе.

“Это реалии того времени, их надо знать и понимать”, – подчеркнул Турчинов.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

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